Hat der BVB seinen Sancho-Ersatz gefunden?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Auf welche Offensiv-Kräfte wird Nuri Sahin (r.) in seinem ersten Jahr als BVB-Cheftrainer setzen können?

Borussia Dortmund möchte sich in der Offensive für alle Eventualitäten wappnen. Sollte Jadon Sancho nicht zu halten sein, müsste der BVB einen adäquaten Ersatz finden. Eine heiße Spur führt derzeit in Richtung Premier League.

Ginge es nach den Wünschen des BVB-Managements, dann würde man am liebsten einfach Jadon Sancho behalten. So einfach ist es nur leider nicht. Zwar ist Manchester United durchaus bereit, Sancho abzugeben, aber die finanzielle Frage ist für Dortmund die entscheidende: Könnte man sich den Sancho-Erhalt überhaupt leisten?

Aufgrund der Größe dieses Fragezeichens sondiert der BVB den Transfermarkt nach einem möglichen Sancho-Ersatz. Und den könnten die Schwarz-Gelben in Yankuba Minteh finden. Der 19-Jährige steht bei Newcastle United unter Vertrag, war in der abgelaufenen Saison aber an Feyenoord Rotterdam ausgeliehen.

Zuschlag für den BVB? Minteh-Berater bestätigt Einigung mit Klub

In der Eredivisie traf Minteh in 27 Spielen zehn mal, bereitete zudem sechs Tore vor. Trotz der guten Leistungen hat man in Newcastle vor, den Spieler abzugeben, wie dessen Berater Shola Ameobi gegenüber "Newcastle Chronicle" zugab: "Es stimmt, dass Newcastle bereit ist, den Spieler zu verkaufen, wenn sie ein gutes Angebot erhalten."

Grundsätzlich interessiert ist aber wohl nicht nur der BVB. Auch Olympique Marseille und AS Rom werden gehandelt. "Ich kann keine Vereine bestätigen, die mit uns in Kontakt stehen. Mit einem der Vereine haben wir uns geeinigt. Der Rest liegt jetzt bei Newcastle", so Ameobi.

Ob diese Einigung mit einem der drei genannten Klubs erfolgt ist, womöglich sogar mit dem BVB, ist also unklar. Entscheidend wird wohl aber weniger die Einigung zwischen Spieler und aufnehmendem Verein sein, sondern eher die Frage der Ablösesumme.

Da würde man in Newcastle gern umgerechnet 47 Millionen Euro sehen. Eine immense Summe, bei der sich der BVB trotz des unbestrittenen Talents Mintehs vielleicht doch lieber überlegt, sich entweder anderweitig umzuschauen oder das Geld in einen möglichen Sancho-Erhalt zu investieren.