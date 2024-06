Palhinha mit Rede-Verbot zu Bayern-Gerüchten

IMAGO/Joaquim Ferreira

Palhinha will oder darf sich nicht zu den Bayern-Gerüchten äußern

Joao Palhinha ist nach wie vor der Wunschkandidat des FC Bayern auf der Sechserposition. Der Portugiese durfte sich im Rahmen des EM-Spiels gegen die Türkei aber nicht zu den Gerüchten äußern.

Der stete Tropfen hüllt den Stein - so oder so ähnlich würde sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl eine Schlagzeile zu einem abgeschlossenen Palhinha-Transfer zum FC Bayern wohl wünschen. Immerhin baggern die Münchener jetzt seit einem Jahr am portugiesischen Nationalspieler.

Das Interesse des FCB ist bekannt, aber wie sieht es eigentlich der Spieler selbst? In der Mixed-Zone nach dem EM-Spiel gegen die Türkei wurde er von "fussball.news" auf die Gerüchte angesprochen. "Sie lassen mich nicht sprechen, ich würde gern etwas sagen", so Palhinha vieldeutig.

FC Bayern: Gibt es für Palhinha ein Rede-Verbot?

Ein Rede-Verbot für den Mittelfeldspieler? Jein, denn: Die jeweiligen Pressesprecher delegieren nur bestimmte Spieler zu den Interviews in der Mixed-Zone. Nach dem 3:0 gegen die Türkei waren dies Joao Cancelo und Ruben Neves. Palhinha verlief sich einfach in den Katakomben des Dortmunder Stadions und landete aus Versehen in der Mixed-Zone.

Der FC Bayern verhandelt nach wie vor mit dem FC Fulham über die Ablösesumme. Bayern will wohl maximal 46 Millionen Euro zahlen. Dieses Angebot wird laut "Bild am Sonntag" auch nicht ewig Bestand haben, da man an der Säbener Straße auf eine schnelle Entscheidung aus England pocht.

Klappt der Palhinha-Wechsel wie schon im letzten Sommer nicht - damals scheiterte ein Transfer daran, dass Fulham keinen passenden Ersatz für den portugiesischen Sechser auf die Schnelle finden konnte -, könnte ein Ex-Bundesliga-Star zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Dabei handelt es sich um Hakan Calhanoglu, der am Sonntag mit der Türkei noch gegen Palhinha und Portugal bei der EM auflief. Ob der für seine Freistöße gefürchtete Spieler von Inter Mailand allerdings viel günstiger als Palhinha zu haben wäre, ist fraglich.