Schnappt sich PSG einen Ex-Bayern-Flirt?

IMAGO/Ben Gal

Lutsharel Geertruida (r.) soll von PSG umworben werden

In den vergangenen beiden Transferfenstern wurde Lutsharel Geertruida von Feyenoord beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern gehandelt. Nun steigt offenbar Paris Saint-Germain in den Poker um den niederländischen EM-Fahrer ein.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, zeigt PSG grundsätzlich Interesse an einer Verpflichtung von Geertruida. Demnach ist der Pariser Kaderplaner Luis Campos auf den flexibel einsetzbaren Abwehrspieler aufmerksam geworden.

Konkret seien die Transferbemühungen der Franzosen aber (noch) nicht. Geertruida ist noch bis 2025 an Feyenoord gebunden. Sollte der 23-Jährige seinen Vertrag nicht verlängern, wäre in diesem Sommer die letzte Gelegenheit, eine ordentliche Ablösesumme einzustreichen.

Im Januar wurde dem FC Bayern noch Interesse an Geertruida nachgesagt. Damals habe Feyenoord eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen gefordert. Der 23-Jährige war bereits im letzten Sommer in München gehandelt worden. Konkret wurden die Spekulationen aber auch damals nicht.

Geertruida kann beide Innenverteidigerpositionen bekleiden und rechts in der Viererkette sowie auf der Sechs auflaufen.

Geertruida wartet auf ersten EM-Einsatz

Geertruida stammt aus der Jugend von Feyenoord. In der Saison 2022/2024 gelang ihm der Durchbruch. In der vergangenen Spielzeit war der Niederländer unumstrittener Stammspieler, absolvierte alle 34 Eredivisie-Partien von Beginn an. Nur drei Mal wurde er vorzeitig ausgewechselt.

Für die niederländische Nationalmannschaft bestritt Geertruida bislang neun Pflichtspiele. Auch den Sprung in den EM-Kader von Trainer Ronald Koeman schaffte der Abwehr-Allrounder.

Beim 2:1-Auftaktsieg seiner Niederländer gegen Polen saß Geertruida aber nur auf der Bank. Das zweite Oranje-Spiel findet am Freitag (21:00) Uhr gegen den Mitfavoriten Frankreich statt.