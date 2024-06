Undav spricht über Kontakt zu Brighton-Trainer Hürzeler

IMAGO/Laci Perenyi

Bleibt Deniz Undav beim VfB Stuttgart?

Noch immer ist unklar, wie es für Deniz Undav weitergeht. Bleibt der Nationalspieler beim VfB Stuttgart oder kehrt er nach der EM zu seinem Stammklub Brighton & Hove Albion zurück? Auf einer DFB-Pressekonferenz vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz äußerte sich der Stürmer zum aktuellen Stand.

"Ich habe meinen Wunsch gefühlt schon 290 Mal geäußert, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die EM, bis dahin ist noch genug Zeit", sagte Undav angesprochen auf seine Zukunft.

Der 27-Jährige war in der vergangenen Saison an den VfB Stuttgart verliehen. Mit 18 Ligatoren und zehn Vorlagen hatte der Angreifer großen Anteil an der Vizemeisterschaft der Schwaben. Kein Wunder, dass der Bundesligist Undav auch über die Saison hinaus halten will.

Für rund 20 Millionen Euro kann der Wunschspieler fest verpflichtet werden. Undav selbst betonte zuletzt immer wieder, sich beim kommenden Champions-League-Teilnehmer wohl zu fühlen.

Doch die Verhandlungen mit Brighton gestalten sich schwierig. Wie der "kicker" erfahren hat, bietet das Leihvertrag-Konstrukt zwischen den Schwaben und Brighton nicht nur die besagte Klausel, die dem Bundesliga-Zweiten einen Kauf erlaubt, sondern auch noch eine Rückkaufoption für den Premier-League-Vertreter.

Heißt: Der VfB könnte Undav für rund 20 Millionen Euro kaufen, die Engländer könnten ihn sich dann "für eine etwas höhere Summe" zurückholen, wie das Fachblatt schreibt. Entweder, um selbst auf seine Dienste zu setzen oder aber ihn noch teurer zu verkaufen.

Hürzeler nimmt Kontakt zu Undav auf

Der neue Trainer Fabian Hürzeler, der vom FC St. Pauli kommt, hat sogar schon Kontakt zu Undav aufgenommen.

"Natürlich hatte ich schon Kontakt zu Fabian. Ich habe ihm meine Vision erzählt. Er hat mir gesagt, was er von mir hält", sagte Undav am Freitag auf der Pressekonferenz.

Der Goalgetter ergänzte: "Es ist klar, dass es nicht ruhig bleibt auf dem Markt. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich nicht zu viel von außen hören will, sondern mich eher auf die EM konzentrieren will."