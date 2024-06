So teuer wäre Calhanoglu für Bayern - Becker wirbt erneut

IMAGO/Laci Perenyi

Hakan Calhanoglu gilt als Variante beim FC Bayern, falls der Palhinha-Deal platzt

Derzeit machen Gerüchte die Runde, dass der FC Bayern den früheren Bundesliga-Star Hakan Calhanoglu als Kandidaten für das Mittelfeld auserkoren hat, falls der Transfer von Joao Palhinha nicht über die Bühne gebracht werden kann. Doch der Sechser wäre wohl keinesfalls ein Schnäppchen. Unabhängig davon macht sich (erneut) Tennis-Ikone und Bayern-Edelfan Boris Becker für einen Transfer stark.

"Vincent Kompany, bitte rede mit Michael Olise, schnell", schrieb Boris Becker vor einigen Tagen bei X (ehemals Twitter), um "seinen" FC Bayern zu einem Transfer des Offensivmannes aufzufordern. Mittlerweile steht quasi fest: Olise wird wohl kommen, wenn alles glatt läuft.

Nun hat sich die Tennis-Ikone erneut in eine gehandelte Verpflichtung eingebracht, dieses Mal geht es um Hakan Calhanoglu. Bei X postete Becker zu aktuellen Gerüchten um den zentralen Mittelfeldspieler: "Er würde perfekt in das offensiv ausgerichtete Mittelfeld des FC Bayern verpassen." Hierbei verlinkte er seinen Lieblingsklub.

Doch ob die Bayern Beckers Wunsch auch im Fall von Calhanoglu erfüllen, ist fraglich. Nicht nur, weil der 30-Jährige laut "Bild" wohl "nur" Plan B ist, falls der anvisierte Transfer von Joao Palhinha auch im zweiten Anlauf nicht klappt. Derzeit geht es wohl noch um die Ablösesumme, bei welcher der Rekordmeister und der FC Fulham noch auseinander liegen.

Sondern auch, weil auch Calhanoglu keinesfalls günstig wäre. Denn wie die "Gazzetta dello Sport" zuletzt berichtete, will Inter Mailand den Sechser am liebsten eigentlich gar nicht abgeben. Deshalb soll der Serie-A-Meister mit einer Forderung von 70 Millionen Euro in den möglichen Poker mit den Bayern-Bossen gehen wollen.

FC Bayern: Wie viel Geld geht für einen neuen Sechser drauf?

Calhanoglu, der derzeit mit der Türkei bei der EM im Einsatz ist, hat bei Inter als Leistungsträger im Mittelfeld noch einen Vertrag bis Juni 2027.

Nur geringfügig kleiner ist die Summe, die es laut "Corriere della Sera" braucht, um Calhanoglu aus Italien loszueisen. In einem Bericht, auf den auch Boris Becker Bezug nahm, ist davon die Rede, dass man Gespräche ab einer Ablöse von 60 Millionen Euro beginnen würde.

Beide Summen sind deutlich höher als jene, die gerade bei Palhinha im Umlauf ist. Hier soll das letzte Angebot der Münchner dem Vernehmen nach bei etwa 46 Millionen Euro liegen.

"Bild" hatte die Gerüchte um Bayern und Calhanoglu zu Wochenendbeginn in Schwung gebracht und geschrieben, dass die Münchner Kontakt zum einstigen Profi des Hamburger SV und von Bayer Leverkusen aufgenommen haben. Der türkische Sender "TRT Spor" meldete, Calhanoglu selbst habe einem Reporter im Teamcamp das Interesse der Bayern bestätigt.

Eine offizielle Reaktion der Vereine gab es zunächst nicht; der Spieler äußerte sich rund um das Vorrundenspiel gegen Portugal (0:3) in Dortmund ebenfalls nicht zu den Meldungen.