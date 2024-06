Bericht: Hertha-Star winkt Bundesliga-Wechsel

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Haris Tabakovic könnte Hertha BSC im Sommer verlassen

Im zweiten Jahr nach dem Bundesliga-Abstieg will Hertha BSC endlich zurück ins Oberhaus. Umso schwerer wiegt, dass ein Hoffnungsträger der Berliner noch von Bord gehen könnte.

Nach Informationen der "Bild" hat Angreifer Haris Tabakovic das Interesse gleich mehrerer Vereine geweckt. Der 30-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit mit 22 Toren und fünf Vorlagen bester Scorer bei der Hertha.

Nun soll dem Bericht zufolge der 1. FC Heidenheim die Fühler nach dem Bosnier ausgestreckt haben. Der Bundesligist sucht derzeit einen Nachfolger für Goalgetter Tim Kleindienst, der aufgrund einer Ausstiegsklausel zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Sieben Millionen Euro streicht Heidenheim für den Stürmer ein.

Ein Teil dieser Summe könnte nun in Tabakovic reinvestiert werden. Laut "Bild" liege die realistische Ablösesumme für den Hertha-Knipser bei drei bis vier Millionen Euro.

Neben Heidenheim sollen auch Teams aus England an den Hertha-Star herangetreten sein. "Sport Bild" hatte ihn kürzlich derweil mit dem türkischen Erstligist Besiktas in Verbindung gebracht. In Berlin soll man über das vielfältige Interesse am Offensivspieler längst informiert sein.

Hertha BSC startet mit drei Neuzugänge

Tabakovic war im vergangenen August für rund 500.000 Euro von Austria Wien zu Hertha BSC gewechselt. Sein Vertrag an der Spree läuft noch bis 2026.

Letztlich könnte Tabakovic nicht der einzige Top-Spieler sein, der Berlin in diesem Sommer den Rücken kehrt. Auch Flügelstürmer Fabian Reese gilt seit Monaten als Wechselkandidat.

Der Linksaußen soll eine Ausstiegsklausel besitzen, die ihm den Schritt zu einem Champions-League-Klub ermöglicht. Fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen müssten im Gegenzug fließen.

Doch auch in der Hauptstadt hat man die letzten Wochen zum Vorantreiben der Kaderplanung genutzt. In Michael Cuisance, Kevin Sessa und Luca Schüller sind beim Trainingsauftakt am Montag bereits drei Neuzugänge mit dabei.