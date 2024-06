Kane gibt Einblick in erstes Telefonat mit Kompany

IMAGO/Adam Davy

Harry Kane freut sich auf die Zusammenarbeit mit Vincent Kompany beim FC Bayern

Vincent Kompany übernimmt den FC Bayern zur kommenden Saison. Zentraler Baustein in den Plänen des Belgiers ist natürlich Mittelstürmer Harry Kane, bei dem er sich vor der Europameisterschaft vorstellte. Das verriet der Engländer vor dem dritten EM-Gruppenspiel gegen Slowenien.

"Er hat mich angerufen, nachdem er [als Bayern-Trainer, Anm. d. Red.] verkündet wurde", sagte der englische Nationalmannschaftskapitän auf einer Pressekonferenz: "Er wollte sich einfach kurz vor dem Turnier vorstellen, weil er weiß, dass ich auf England und die EM fokussiert bin."

Doch nicht nur das: Kompany habe den Angreifer auch nach dessen "Meinung zur vergangenen Saison gefragt", so Kane. Auch wollte er wissen, wie es dem Stürmerstar geht, seit er bei Bayern auf Torejagd geht.

Nicht zuletzt über die Spielidee wurde gesprochen: "Er gab mir ein paar Hintergrundinfos dazu, was ihm gefällt und wie er spielen möchte. Es war ein kurzes, zehnminütiges Gespräch, es war mehr als nur eine Vorstellung."

FC Bayern: Harry Kane freut sich auf "Ideen" von Vincent Kompany

Zwar konzentriere sich Kane momentan nur auf eine möglichst erfolgreiche EM mit England, "aber wenn ich wieder bei Bayern bin, wird es sicher toll sein, die neue Saison vorzubereiten, neue Ideen von ihm zu bekommen und zu sehen, wie er in der kommenden Saison spielen möchte". Der 30-Jährige sei überzeugt, dass er von Kompany viel lernen kann.

Für den 38 Jahre alten Kompany ist das Engagement beim FC Bayern die erste große Station als hauptverantwortlicher Trainer. Der einstige Weltklasse-Innenverteidiger arbeitete zunächst bei seinem Heimatklub RSC Anderlecht, ehe er vor zwei Jahren zum FC Burnley wechselte. Nach dem Aufstieg in die Premier League in seiner Debütsaison müssen die Clarets nun erneut den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Beim FC Bayern unterzeichnete Vincent Kompany einen Dreijahresvertrag.