DFB-Star zum BVB? Nur noch ein Detail zu klären

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Pascal Groß steht (l.) offenbar vor einem Wechsel zum BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund treibt während der Europameisterschaft seine Kaderpläne offenbar auf Hochtouren voran. Mit einem DFB-Star sollen die Gespräche schon weit fortgeschritten sein, heißt es.

Nationalspieler Pascal Groß von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion steht dicht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund, wie "Sky" berichtet. Schon mit DFB-Teamkollege Waldemar Anton soll sich der BVB einig sein.

Die Dortmunder Bosse stehen dem TV-Sender zufolge nun kurz davor, eine "komplette mündliche Einigung" mit Pascal Groß zu erzielen. Es müsse lediglich noch geklärt werden, wie lang das neue Arbeitspapier gültig sein soll.

Im Raum steht ein Vertrag bis 2026 plus Option auf eine weitere Spielzeit oder eine Laufzeit direkt bis 2027. Für den 33-Jährigen wäre es wohl der letzte große Vertrag in seiner Karriere als Fußballer. In England steht Groß aktuell noch bis 2025 unter Vertrag.

Erhält der BVB den Zuschlag?

Trotz der kurzen Laufzeit und des fortgeschrittenen Alters wäre ein Transfer des Mittelfeldregisseurs für den BVB offenbar nicht günstig. Die Ablöse soll dem Bericht zufolge bei sieben bis zehn Millionen Euro liegen. Der Preis muss ohnehin noch mit den Bossen von Brighton & Hove Albion abgestimmt werden, konkrete Verhandlungen zwischen beiden Klubs werden zeitnah erwartet, so "Sky".

Sollte der Champions-League-Finalist am Ende den Zuschlag erhalten, würde in Eintracht Frankfurt ein anderer Interessent aus der Bundesliga leer ausgehen. Auch die SGE habe sich um den achtfachen deutschen Nationalspieler bemüht. Die Hessen werden bereits seit mehreren Monaten mit dem früheren Ingolstädter in Verbindung gebracht.

Pascal Groß, der 2017 auf die Insel gewechselt war, steht einer Rückkehr in die Bundesliga "grundsätzlich offen" gegenüber, wie er kurz vor dem EM-Start bekannte. In England stand der gebürtige Mannheimer ins 228 Premier-League-Spielen auf dem Rasen (30 Tore).