Calhanoglu offen für Bayern-Wechsel - Druck bei Palhinha

IMAGO/Laci Perenyi

Hakan Calhanoglu wird beim FC Bayern gehandelt

Auf der Suche nach einem neuen Sechser hat sich der FC Bayern bekanntlich auf Joao Palhinha festgelegt, doch mit Hakan Calhanoglu kam zuletzt ein in der Bundesliga bestens bekannter Ersatzkandidat hinzu, falls der Palhinha-Transfer doch noch platzt. Allerdings gibt es auch bei Calhanoglu gute und schlechte Nachrichten.

In diesem Jahr soll es klappen! Nachdem der angepeilte Transfer von Joao Palhinha vom FC Fulham zum FC Bayern auf dem letzten Meter scheiterte, weil die Engländer keinen Ersatz für den Sechser fanden, soll in diesem Sommer alles anders werden. Allerdings gibt es weiter keine Einigung in der Ablösefrage.

Eine jüngste Offerte des deutschen Rekordmeisters über 45 Millionen Euro soll gescheitert sein. Angeblich soll man an der Säbener Straße jedoch bereits sein noch einmal etwas zuzulegen. 46 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen stehen demnach im Raum.

Aber: Der Druck im Poker wächst, denn laut "Bild am Sonntag" wollen die Bayern-Bosse nun so schnell wie möglich Gewissheit bzgl. Palhinha haben, um sich ansonsten auf andere Kandidaten fokussieren zu können.

Der heißeste Ersatz für Palhinha ist laut neuesten Berichten Hakan Calhanoglu.

Der 30-Jährige, der bis 2017 seine Fußballschuhe in der Bundesliga schnürte, wo er für den Karlsruher SC, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv war, bevor es ihn über AC mittlerweile zu Inter Mailand verschlug, soll intern diskutiert worden sein. Laut türkischen Berichten hat Calhanoglu bereits den Kontakt mit den Münchnern bestätigt.

FC Bayern auf Sechser-Suche

Die "Gazzetta dello Sport" hatte zuvor vermeldet, dass der FC Bayern zwar noch kein offizielles Angebot abgegeben, jedoch bei Inter und Calhanoglu vorgefühlt habe, wie es um einen Transfer steht. Die Antwort des italienischen Meisters laut der Zeitung: Der Spieler steht nicht zum Verkauf.

Nach "Bild am Sonntag"-Informationen soll Calhanoglu selbst dem deutschen Rekordchampion allerdings signalisiert haben, dass er offen für einen Wechsel nach München sei. Inters Reaktion dazu ist unbekannt.

Dem FC Bayern geht es derweil derzeit ohnehin noch um Palhinha. Sollte Fulham das dritte Angebot des FC Bayern ablehnen, droht der Deal laut "Bild" tatsächlich zu scheitern. Dann wiederum könnte es bei Calhanoglu konkret(er) werden. Der hat in Mailand jedoch auch noch einen Vertrag bis 2027, womit der nächste Ablösepoker starten würde.