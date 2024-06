Hummels prüft angeblich Angebot von Serie-A-Aufsteiger

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Wohin zieht es Mats Hummels nach seinem Abschied vom BVB?

Die Zukunft von Mats Hummels ist nach seinem Abschied von Borussia Dortmund offen. Den langjährigen BVB-Verteidiger könnte es nach Italien ziehen. Dort soll nun ein Aufsteiger um die Dienste des 35-Jährigen buhlen.

Mats Hummels prüft ein Angebot von Serie-A-Aufsteiger Como Calcio, wie das Portal "Fussballtransfers.com" berichtet. Die Offerte sieht demnach ein Jahresgehalt in Höhe von drei Millionen Euro vor. Hinzu könnten Bonuszahlungen kommen, heißt es.

Der Innenverteidiger hatte bereits vor seinem bestätigten Aus beim BVB verraten, dass im Falle eines Wechsels lediglich ein Klub infrage kommt, der im nahen europäischen Ausland spielt.

Denn: Sein Sohn wird im Sommer in München eingeschult, Hummels will so oft es geht vor Ort sein. Heuert er bei den Lombarden an, wären Besuche in Bayern während der Saison sicher möglich.

Nach BVB-Abschied: Wilde Spekulationen um Hummels-Zukunft

Zuletzt waren immer wieder Klubs aus der Serie A mit Mats Hummels in Verbindung gebracht worden. So berichtete die Zeitung "Il Messaggero", dass der 35-Jährige das Interesse der AC Milan geweckt habe. Die Sport-Zeitung "Corriere dello Sport" witterte hingegen eine Spur nach Neapel. Auch Juventus Turin und die AS Roma sollen den Abwehrchef im Blick haben.

Wie das Portal "hitc" schrieb, könnte es für den 442-fachen Bundesligaspieler in der englischen Premier League weitergehen. Vorgefühlt hat das Hummels-Lager dem Bericht zufolge unter anderem beim FC Chelsea, den Tottenham Hotspur, Newcastle United, West Ham United und dem FC Everton.

Kurios wurde es jüngst, als Hummels beim spanischen Klub RCD Mallorca gehandelt wurde. Der Verein dementierte Meldungen über angebliche Verhandlungen allerdings umgehend. Neben spanischen Medien hatte am Montag unter anderem auch "Sky" über Kontakte zwischen Mallorca und dem Weltmeister von 2014 berichtet.

Der Routinier selbst nahm in einer Instagram-Story Bezug zu den wilden Spekulationen. Zu einem Selfie aus einem Fitnessstudio schrieb der Weltmeister von 2014: "Schwierig ein Trikot zu finden für Sport, bei dem es danach keine doofen Gerüchte gibt".