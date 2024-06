Weg zum FC Bayern frei? Xavi Simons Wunsch steht fest

IMAGO/Training session The Netherlands

Xavi Simons wird intensiv beim FC Bayern gehandelt

Auf der Suche nach weiteren Verstärkungen, um im Titelkampf 2024/25 zurückzuschlagen, hat der FC Bayern offenbar auch Xavi Simons intensiv in den Blick genommen. Der Niederländer, der eigentlich Paris Saint-Germain gehört, sorgte in der letzten Saison bei RB Leipzig für Furore. Und offenbar denkt der Offensivmann nicht daran, fortan das PSG-Trikot zu tragen, sondern hat andere Pläne.

Acht Tore und 13 Vorlagen in 32 Bundesliga-Spielen, dazu zwei Tore und zwei Assists in der Champions League in acht Partien: Xavi Simons hat in der abgelaufenen Saison nicht nur bei RB Leipzig für Begeisterung gesorgt, sondern sich auch auf den Radar des FC Bayern gespielt. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Münchner bereits seit einigen Wochen intensiv um den Niederländer werben, der derzeit mit seinem Heimatland bei der EM aktiv ist.

Nach dem Turnier will Simons eine Entscheidung treffen, wie es für ihn weitergeht, das teilte er selbst zuletzt mit. Laut dem Transferinsider Fabrizio Romano ist jedoch schon klar, dass die Zukunft des offensiven Mittelfeldspielers nicht bei Paris Saint-Germain liegen wird, wo der 21-Jährige eigentlich noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Demnach hat Simons den PSG-Bossen bereits offiziell seinen Wunsch mitgeteilt, dass er den Klub in diesem Sommer verlassen will. Passend dazu hieß es vor Kurzem im "kicker", der niederländische Nationalspieler habe in seinem Kontrakt beim französischen Hauptstadtklub eine Klausel, die ihm ein weitreichendes Mitspracherecht bei seiner Zukunftsplanung ermöglicht, Bindung an PSG hin oder her.

Wie Romano weiter berichtet, hofft der derweil RB Leipzig weiter darauf, Xavi Simons noch ein weiteres Jahr auszuleihen, sieht sich mit dem FC Bayern aber einem starken Mitbewerber gegenüber. Dieser will laut "Sky" alles dafür tun, den Offensivmann nach München zu lotsen.

FC Bayern: Leihe und Kaufpflicht für Xavi Simons?

Konkret peilt der Tabellendritte der abgelaufenen Bundesliga-Saison wohl an, den 21-Jährigen zunächst für ein Jahr auszuleihen. Anschließend soll im Sommer 2025 eine Kaufpflicht für den offensiven Mittelfeldspieler greifen, die entsprechende Ablösesumme soll sich dann im Bereich zwischen 60 und 70 Millionen Euro bewegen.

Xavi Simons selbst und seine Berater sollen in den letzten Tagen entsprechende positive Signale in Richtung der Münchner gesendet haben.