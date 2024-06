Bayern-Juwel sagt offenbar VfB Stuttgart und Frankfurt ab

IMAGO/Ulrich Wagner

Paul Wanner wird den FC Bayern wohl erneut auf Leihbasis verlassen

Der FC Bayern hält wohl auch in diesem Sommer an seiner Strategie fest und verleiht vielversprechende Talente an die Konkurrenz. Ein Youngster soll nun zu Bundesliga-Konkurrent 1. FC Heidenheim wechseln - obwohl unter anderem auch der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ihre Fühler ausgestreckt haben.

Mittelfeldtalent Paul Wanner hat sich nach Angaben von "Bild" gegen einen Wechsel auf Leihbasis zum VfB Stuttgart entschieden. Der Vizemeister wollte den 18-Jährigen offenbar mit einer Kaufoption ausleihen, Trainer Sebastian Hoeneß halte große Stücke auf den deutschen Junioren-Nationalspieler.

Doch eben jene Perspektive auf einen festen Wechsel scheint bei Wanner nicht auf Gegenliebe zu stoßen. Beim FC Bayern besitzt er noch einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 2027, der große Wunsch wäre, sich mittelfristig in München durchzusetzen.

Auch Leihanfragen von Eintracht Frankfurt, Werder Bremen oder der PSV Eindhoven soll Paul Wanner dem Bericht zufolge ausgeschlagen haben. Er wolle vielmehr zum 1. FC Heidenheim wechseln. Der Bundesliga-Achte steht nach Angaben von "Sky" und "Bild" kurz vor dem Vollzug, eine Kaufoption soll nicht vereinbart werden.

Wanner debütierte bereits beim FC Bayern

Dass Wanner in Heidenheim die größten Chancen sieht, sich im Oberhaus weiterzuentwickeln, liegt laut "Bild" vor allem an Trainer Frank Schmidt.

Zudem könnte er im ruhigen Heidenheimer Umfeld auf die notwendigen Einsätze kommen. Ein nicht unwesentlicher Faktor dürfte sein, dass die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison die Qualifikation zur Conference League spielt und womöglich einen noch breiteren Kader benötigt.

In der vergangenen Spielzeit sammelte Wanner bereits Spielpraxis beim Zweitligisten SV Elversberg. Der Mittelfeldspieler durchlief beim FC Bayern von der U14 an alle Nachwuchsmannschaften. Im Januar 2022 debütierte er in der Profi-Mannschaft. In Elversberg machte er 28 Spiele, in denen er 21 Mal in der Startelf stand.