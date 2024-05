FC Everton will Bayern-Flirt wohl verkaufen

IMAGO/Graham Hunt

Amadou Onana ist ein Transferkandidat des FC Bayern

Seit geraumer Zeit wird über einen Wechsel von Amadou Onana zum FC Bayern spekuliert. Neben dem Rekordmeister sollen auch diverse andere Top-Klubs ihr Interesse an dem Mittelfeldmann vom FC Everton hinterlegt haben. Nun deutet sich an, dass der ehemalige HSV-Star beim Team aus Liverpool zum Verkauf steht.

"Footballinsider" berichtet, dass der FC Everton einen Transfer von Amadou Onana in Erwägung zieht. Der Traditionsklub aus der Premier League muss in der Sommer-Transferperiode mindestens einen millionenschweren Verkauf tätigen, um nicht erneut gegen die Gewinn- und Nachhaltigkeitsverordnung der Liga zu verstoßen.

Mindestens 50 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 60 Millionen Euro) müssten interessierte Klubs demnach auf den Tisch legen, um den ehemaligen Mittelfeldakteur des Hamburger SV aus Liverpool loszueisen. Dabei ist allerdings durchaus Eile geboten: Bis zum 30. Juni muss Everton bei der Premier League eine durch Transfererlöse ausgeglichene Bilanz vorlegen. Bis dahin müsste der Wechsel daher über die Bühne gehen.

Ex-HSV-Star Amadou Onana zu teuer für den FC Bayern?

Laut "Footballinsider" haben mindestens fünf europäische Spitzenklubs ihr Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen, der zum Ende der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz verlor, bereits bekundet. Darunter auch der FC Bayern, der sich für die neue Spielzeit unbedingt im Zentrum verstärken will.

Allerdings ist es laut "Sky" eher unwahrscheinlich, dass Onana, der noch bis 2027 bei den Toffees unter Vertrag steht, den Weg an die Säbener Straße einschlägt. Der Pay-TV-Sender hatte bereits im April berichtet, dass die aufgerufene Ablösesumme für den Belgier zu hoch für den FC Bayern ist.

Ausgebildet wurde der zwölfmalige Nationalspieler drei Jahre lang in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim. 2020 folgte der ablösefreie Wechsel zum Hamburger SV in die 2. Bundesliga. Nur ein Jahr später verkauften ihn die Rothosen für rund 12,5 Millionen Euro nach Frankreich an den OSC Lille. Zudem sicherte sich der HSV eine Weiterverkaufsbeteiligung im Bereich von bis zu 20 Prozent.