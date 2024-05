Details zu BVB-Geheimtest vor CL-Finale enthüllt

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Beim BVB starte die Vorbereitung aufs Champions-League-Finale

Mit einem geheimen Testspiel läutete Borussia Dortmund am Samstag die Vorbereitung auf das Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 1. Juni (21:00 Uhr) ein - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Inzwischen sind dennoch Details zu der BVB-Generalprobe bekannt geworden.

Diese stieg um 11:00 Uhr auf einem Platz des Trainingszentrums in Dortmund-Brackel, Gegner war die eigene U23. Der BVB hatte laut "Ruhr Nachrichten" eigens ein offizielles Schiedsrichtergespann für die Partie bestellt.

Während das Profi-Team unter der Leitung von Chefcoach Edin Terzic in den "alten" Heimtrikots der Saison 2023/2024 antrat, spielte die Drittligamannschaft in weißen Jerseys ohne Flock und Werbung, berichtet das vereinsnahe Blatt.

Zumindest einen prominenten Zaungast gab es demnach: Rapperin Loredana, Freundin von BVB-Star Karim Adeyemi, wohnte dem Match bei. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl sowie der neue Kaderplaner Sven Mislintat waren zeitweise anwesend.

In Sachen Personal setzte Terzic auf eine Mischung aus Stammkräften und vermeintlichen Reservisten: Neben Torhüter Gregor Kobel standen Marius Wolf, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Emde Can, Julian Brandt, Marco Reus, Donyell Malen, Adeyemi sowie Niclas Füllkrug in der Startelf der BVB-Profis. Ersatztorhüter Alexander Meyer stand bei der U23 zwischen den Pfosten.

BVB: Acht neue Akteure zur zweiten Halbzeit

Zur zweiten Hälfte rotierte Terzic kräftig durch, gleich acht neue Akteure schickte er nun ins Rennen. Nur Kobel, Süle und Brandt spielten weiter, Julian Ryerson, Mats Hummels, Kjell Wätjen, Salih Özcan, Felix Nmecha, Jamie Bynoe-Gittens, Jadon Sancho sowie Youssoufa Moukoko durften sich versuchen. Marcel Sabitzer wurde im Verlauf des zweiten Durchgangs eingewechselt.

Keine Informationen gibt es zum Resultat der Partie, das allerdings mit Sicherheit auch nicht im Vordergrund stand.

Zwei Tage bekommen die BVB-Stars nun frei. Am Dienstag beginnt die unmittelbare Vorbereitung auf den Königsklassen-Showdown in Wembley mit einem Medientag.