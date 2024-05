Kroos reagiert nach Bernabéu-Abschied emotional

IMAGO/Alberto Gardin

Die Fans bereiteten Toni Kroos einen emotionalen Abschied

Toni Kroos hat sich nach seiner letzten großen Feierstunde im legendären Estadio Santiago Bernabéu bei den Tausenden Fans von Real Madrid bedankt.

"Ich habe mich in diesen zehn Jahren immer zu Hause gefühlt, ich könnte mir nicht mehr wünschen", sagte Kroos dem vereinseigenen Sender nach dem 0:0 im letzten Saisonspiel des Meisters gegen Betis Sevilla, bei dem das Ergebnis nebensächlich war. Nach der EM im Sommer beendet der 34-Jährige seine Karriere.

Kroos war schon vor dem Anpfiff gefeiert worden, bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss wurde er von seinen drei Kindern in Empfang genommen.

"Ich war stark, bis ich meine Kinder sah", sagte der Nationalspieler, der die Kleinen sichtlich ergriffen in den Arm genommen hatte. Er könne sich nur bei allen bedanken.

Mit Real spielt Kroos am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund um den Titel in der Champions League spielt - gewinnt er, wäre es sein sechster Titel in der Königsklasse.

"Ich denke, es war ein großartiger Abschied für eine Legende", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti. "Er ist ein Spieler, der etwas Außergewöhnliches für diesen Verein geleistet hat. Es ist der Abschied, den er verdient. Er ist einer der Größten." Die Fans im Estadio Santiago Bernabéu zeigten ein riesiges Banner mit der Aufschrift: "Gracias Leyenda" - Danke, Legende.

Wegen des Endspiels in der Königsklasse reist Kroos wie auch Teamkollege Antonio Rüdiger erst verspätet zur Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die Heim-EM.

Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft sich bereits an diesem Sonntag für ein Trainingslager in Thüringen, das Kroos, Rüdiger und die beiden Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck aber verpassen.