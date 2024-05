Eberl beim FC Bayern bereits "unter Beobachtung"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Max Eberl ist seit März 2024 als Sportvorstand beim FC Bayern tätig

Erst seit März ist Max Eberl als Sportvorstand des FC Bayern tätig - und soll bereits angezählt sein. Hintergrund: die extrem zähe Trainersuche des deutschen Rekordmeisters unter seiner Federführung.

Wie "Sky" schreibt, stehe Eberl beim FC Bayern "unter Beobachtung". Dass die Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel erst jetzt, fast drei Monate nach seinem Amtsantritt, vor dem Abschluss steht, habe interne Kritik am früheren Leipziger und Gladbacher Manager hervorgerufen.

Zudem soll Eberls Schicksal beim FC Bayern in gewisser Weise an das des (wohl) neuen Trainers Vincent Kompany geknüpft sein. Der 50-Jährige habe den Belgier gegen Widerstände in der Führungsetage durchgedrückt, heißt es.

Gegen einen Vorstoß von Uli Hoeneß, der intern für die Rückkehr von Hansi Flick geworben haben soll, habe Eberl "rebelliert", heißt es bei "Sky", und sich stattdessen für die Lösung mit Kompany eingesetzt. Geht das Wagnis mit dem 38 Jahre alten Belgier schief, könnte auch Eberl demnach bereits ins Wanken geraten.

FC Bayern vor Verpflichtung von Vincent Kompany

Zwar ist Hoeneß offiziell nicht mehr im operativen Geschäft tätig. Hinter den Kulissen des Klubs zieht der langjährige Manager und Präsident aber nach wie vor viele Fäden. Zudem sitzt Hoeneß im Aufsichtsrat, jenem Gremium also, demgegenüber der Vorstand um Eberl und Co. rechenschaftspflichtig ist.

Das Thema Flick dürfte sich beim FC Bayern aber bald ohnehin von selbst erledigt haben. Der ehemalige Bundestrainer wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge den FC Barcelona übernehmen.

Und auch die Münchner werden mit Kompany voraussichtlich zeitnah Vollzug melden. In übereinstimmenden Berichten am Samstag hieß es, mit seinem Noch-Arbeitgeber FC Burnley hätte der Bundesligadritte der abgelaufenen Saison sich inzwischen wegen der Ablöse geeinigt. Bis zu 13 Millionen Euro fließen nach England, je nach Quelle.

Eine Übereinkunft mit Kompany hatte bereits seit einigen Tagen bestanden. Es fehlte damit nur noch seine Unterschrift unter den Vertrag beim FC Bayern, der angeblich bis 2027 datiert ist.