Hamann glaubt an "gewaltige" Ablöseforderung für Goretzka

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka und Joshua Kimmich bleiben beim FC Bayern, meint TV-Expeter Dietmar Hamann

Leon Goretzka hat beim FC Bayern eine schwierige Saison hinter sich. Obendrein wurde der Mittelfeldspieler nicht für die Heim-Europameisterschaft nominiert. Von einem baldigen Abschied aus München geht TV-Experte Dietmar Hamann aber dennoch nicht aus.

Dietmar Hamann glaubt an einen Verbleib von Leon Goretzka beim FC Bayern. "Wenn es im Sommer Anfragen geben sollte, könnte ich mir vorstellen, dass der Verein eine gewaltige Ablösesumme fordert. Ob die jemand bezahlt, weiß ich nicht", sagte der Ex-Nationalspieler bei "Sky".

Goretzkas Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist noch bis 2026 gültig, zum Handeln gezwungen ist der Klub daher nicht.

Der TV-Sender hatte zuletzt allerdings berichtet, dass beim FC Bayern eine interne Streichliste existiere, auf der sich auch der 29-Jährige befinden soll. Goretzka dürfe demnach im Sommer den Klub verlassen, sofern die Ablösesumme stimmt, der 57-fache deutsche Nationalspieler sei ab sofort "auf dem Markt", wenngleich noch kein konkretes Angebot eingelaufen sei.

Kimmich vom FC Bayern zum FC Barcelona? Hamann übt Skepsis

Mit Manchester United soll einem Bericht des britischen Portals "FootballTransfers" zufolge ein Kandidat allerdings schon Interesse bekundet haben. Für Leon Goretzka seien die Red Devils bereit, rund 40 Millionen Euro zu zahlen.

Auf der Liste der möglichen Abschiedskandidaten soll sich "Sky" zufolge auch Joshua Kimmich befinden, der in München nur noch bis 2025 unter Vertrag steht. Doch auch beim 29 Jahre alten Kimmich sieht Hamann keine Bewegung im Sommer.

"Kimmich hat noch ein Jahr Vertrag. Ich denke, dass er bei Bayern bleibt", so der einstige Mittelfeldspieler. Der Bayern-Star war in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden, zumal in Katalonien nun mit Hansi Flick ein alter Bekannter arbeitet. Hamann führte aus: "Barcelona hat zwar Interesse, aber finanziell sieht es bei Barca nicht so gut aus."