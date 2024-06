Bedient sich der BVB bei der Bundesliga-Konkurrenz?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Patrick Wimmer (r.) steht offenbar beim BVB auf dem Zettel

Borussia Dortmund schaut bei der Suche nach Neuzugängen traditionell auch auf die anderen Vereine der Fußball-Bundesliga. In diesem Sommer könnte sich der BVB erneut bei der direkten Konkurrenz bedienen.

Wie "Tuttosport" berichtet ist Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg ins Visier der Westfalen geraten. 15 Millionen Euro sollen die Niedersachsen demnach als Ablöse für den österreichischen EM-Fahrer aufrufen.

Ohne Konkurrenz ist der BVB im angeblichen Werben um Wimmer jedoch nicht: Auch RB Leipzig soll den 23-Jährigen auf dem Zettel haben. Hinzu kommen dem Bericht zufolge Juventus Turin sowie die AC Florenz aus der italienischen Serie A und Olympique Lyon aus Frankreichs Ligue 1.

Wimmer selbst soll im Falle eines Abgangs aus Wolfsburg einen Tapetenwechsel bevorzugen und sich abseits der Bundesliga beweisen wollen.

Hinter dem Flügelstürmer liegt eine extrem durchwachsene Saison mit dem Tabellenzwölften des deutschen Oberhauses.

Wegen eines Syndesmosebandrisses fiel er mehrere Monate aus. Erst am Ende der Spielzeit hatte er die Nachwirkungen der schweren Verletzung einigermaßen überwunden und fand langsam wieder zu seiner Form.

Wettbewerbsübergreifend 15 Einsätze (zwei Tore) stehen für 2023/2024 unter dem Strich lediglich in seiner Statistik.

Dennoch berief Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick Wimmer in seinen Kader für die EM in Deutschland. Das ÖFB-Team startet am Montag (21:00 Uhr) gegen Vize-Weltmeister Frankreich ins Turnier.

BVB auch heiß auf deutschen EM-Fahrer?

Bei der Endrunde schaut der BVB wohl nicht nur bei Wimmer genau hin.

Der Champions-League-Finalist soll sich unter anderem auch mit DFB-Star Pascal Groß beschäftigen. Der Name des Mittelfeldspielers von Brighton & Hove Albion werde in der BVB-Führung derzeit "kontrovers" diskutiert, berichtete "Bild".

Groß' Vertrag beim Premier-League-Klub läuft 2025 aus. Er soll vor diesem Hintergrund für eine überschaubare Ablösesumme zu haben sein.