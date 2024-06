Super-GAU für Serbien: EM-Aus für Filip Kostic

IMAGO/Dan Weir

Für Filip Kostic ist die EM wohl vorbei

Hiobsbotschaft für die serbische Fußball-Nationalmannschaft: Der Ex-Frankfurter Filip Kostic verletzte sich im ersten Gruppenspiel gegen England am Sonntag in Gelsenkirchen schwer am Knie. Die EM-Endrunde ist für den 31-Jährigen damit bereits vorbei.

Wie die serbische Zeitung "Telegraf" am Montag berichtet, hat sich Filip Kostic am Sonntag im Gruppenspiel gegen England so schwer am Knie verletzte, dass er bei der EM-Endrunde kein weiteres Spiel mehr bestreiten wird.

Dem Bericht zufolge stehen im Laufe des Tages zwar noch weitere medizinische Untersuchungen an und eine genaue Diagnose aus, "aber es steht jetzt schon fest, dass er nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen wird", schreibt das Blatt mit dem Verweis auf Informationen aus dem Umkreis der Mannschaft.

Kostic muss noch vor der Halbzeit vom Feld

Kostic hatte sich im Spiel gegen die Engländer kurz vor der Halbzeitpause in einem Zweikampf mit Liverpool-Star Trent Alexander Arnold am Knie verletzt. Nach einer kurzen Behandlungspause musste der 31-Jährige schließlich ausgewechselt werden. Mit den Händen vorm Gesicht und hängenden Schultern schlich der frühere Profi von Bundesligist Eintracht Frankfurt vom Feld.

Für die Serben ist Kostics Ausfall ein schwerer Schlag. Der Mittelfeldspieler ist auf der internationalen Bühne eine der erfahrensten Spieler im Kader und spielt in den Plänen von Trainer Dragan Stojković eine wichtige Rolle.

Nach dem 0:1 im Eröffnungsspiel sind die Serben zudem schon jetzt auf jede Hilfe angewiesen, wenn sie nicht schon nach der Gruppenphase nach Hause fahren wollen. In den weiteren Partien trifft das Team noch auf Dänemark und Slowenien.

Dass es Kostic übler erwischt haben könnte, deutete Stojković schon unmittelbar nach dem Spiel an, als er im Interview meinte: "Vielleicht ist er schwerer verletzt. Er hat Schmerzen gespürt im Außenbereich des Knies."