Medien: Frankfurt-Stars gegen Trainer-Entlassung

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Dino Toppmöller genießt bei Eintracht Frankfurt offenbar weiter Rückendeckung

Die erhoffte fußballerische Weiterentwicklung hat bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison nur teilweise stattgefunden. Trainer Dino Toppmöller ist zwar angezählt, doch eine Trennung im Sommer scheint inzwischen eher unwahrscheinlich.

Wie die "Bild" berichtet, verdichten sich bei der SGE die Anzeichen, dass der Cheftrainer auch in der kommenden Spielzeit im Amt bleibt. Denn Toppmöller genieße in der Kabine noch immer die volle Rückendeckung der Mannschaft.

Gerade Führungsspieler wie Robin Koch und Ellyes Skhiri stehen weiter hinter dem ehemaligen Bayern-Coach, heißt es.

Goalgetter Omar Marmoush machte seinen Support zuletzt sogar öffentlich.

"Er hat mir sehr, sehr geholfen. Als ich gekommen bin, war ich noch nicht auf diesem Niveau. Der Trainer hat daran eine große Beteiligung, mir das nötige Selbstvertrauen gegeben und sehr viel beigebracht", sagte der Offensivspieler, der mit zwölf Toren und sechs Vorlagen in der abgelaufenen Saison der Top-Scorer am Main war.

Saison-Analyse steht bei Eintracht Frankfurt noch aus

Dem Bericht zufolge habe sich auch Sport-Vorstand Markus Krösche mittlerweile der Stimmungslage angepasst. Am letzten Bundesliga-Spieltag hatte der Frankfurt-Boss den Trainer noch öffentlich angezählt und ein Bekenntnis vermieden.

Auf die Frage nach Toppmöllers Zukunft wiegelte Krösche bei "Sky" damals ab, es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um über solche Dinge zu sprechen.

Für den 43-Jährigen sei es in seinem ersten Jahr als Cheftrainer in einer großen Liga "ein schwieriger Job gewesen [...] und natürlich auch ein Lernprozess. In den nächsten Tagen geht es darum, zu gucken, was wir besser machen können", deutete er vielsagend an.

Die angekündigte Saison-Analyse soll am Montag beginnen. Dort könnten zwar gravierende Schritte beschlossen werden. Alle Anzeichen sprechen derzeit aber für Toppmöller.