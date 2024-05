Hamann warnt vor Flick-Comeback beim FC Bayern

IMAGO/Andrzej Iwanczuk

Kehrt Hansi Flick zum FC Bayern zurück?

Dietmar Hamann spricht sich gegen eine Rückkehr von Ex-Coach Hansi Flick zum FC Bayern aus.

"Hansi hat das beim letzten Mal sensationell gemacht. Aber die ganzen Erfolge während Corona, das darf man nicht vergessen", sagte Hamann im Fußball-Talk "Sky90" am Sonntag mit Blick auf die Triple-Saison 2019/2020 des deutschen Rekordmeisters.

Damals sicherte sich der FC Bayern im Finalturnier in Lissabon den Champions-League-Titel. "Die Deutschen haben damals drei oder vier Wochen vor den anderen Nationen wieder angefangen. Sie hatten einen Fitnessvorteil. Ob er das nochmal so hinbekommt, da hätte ich große Bedenken. Wir haben ja auch alle gesehen, was bei der Weltmeisterschaft passiert ist", sagte Hamann.

Flick gilt nach zahlreichen Absagen bei der Trainersuche, zuletzt von Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick, inzwischen als Favorit des FC Bayern.

Allerdings soll Sportvorstand Max Eberl weiterhin mit einer Verpflichtung von Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) liebäugeln und intern dafür kämpfen.

FC Bayern: Treffen mit Hansi Flick enthüllt

Die größte Rückendeckung soll es Stand heute für eine Flick-Rückkehr geben. Laut "Münchner Abendzeitung" fand am vergangenen Freitag ein Treffen zwischen den Parteien statt, bei dem schon über einige Einzelheiten einer möglichen Zusammenarbeit gesprochen wurde.

In diesem Austausch soll Flick einige seiner Bedingungen für eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte genannt haben. Wichtig sei dem 59-Jährigen vor allem, dass er nicht nur als Übergangstrainer und Platzhalter zurückgeholt werde, berichtete die "AZ".

Welcher der Münchner Entscheidungsträger sich letztlich durchsetzt und bei der Trainerwahl das letzte Wort hat, dürfte sich in absehbarer Zeit entscheiden. Womöglich noch im Laufe der nächsten Woche. Daran dürfte vor allem dem FC Bayern viel gelegen sein, denn je früher konkret für die neue Saison geplant werden kann, desto besser.