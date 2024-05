Xavi warnt vor "schwierigem" FC Barcelona

IMAGO/DAX Images

Der FC Barcelona und Trainer Xavi Hernandez gehen getrennte Wege

Nach einem durchaus unrühmlichen Hickhack stand am Sonntagabend die letzte Partie von Xavi Hernandez als Trainer des FC Barcelona auf dem Programm. Der 44-Jährige verabschiedete sich mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Sevilla von den Katalanen und wendete sich anschließend mit mahnenden Worten an seinen Nachfolger.

Am Freitag war die Kehrtwende von der Kehrtwende perfekt: Der FC Barcelona gab bekannt, dass Klub-Legende Xavi in der kommenden Saison trotz Vertrages nicht mehr Trainer der Katalanen sein wird. Kurios: Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte im Januar 2024 von sich aus angekündigt, Barca im Sommer verlassen zu wollen, wurde von den Klub-Bossen aber nur Wochen später noch einmal umgestimmt.

"Im Rückblick war es eine wundervolle Erfahrung und du hast viel gelernt. Ich danke dem Klub, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat", hatte der Übungsleiter vor der abschließenden Partie gesagt.

Xavi fühlte sich "nicht gewürdigt"

"Trotz der Achterbahnfahrt an Emotionen möchte ich ein Teil von Barca sein und für Barca arbeiten", sagte Xavi, der zudem klarstellte, dass er immer für den Klub da sein und diesen mit seiner Familie im Stadion weiter unterstützen werde. Auch eine Rückkehr als Funktionär schloss er nicht aus.

Allerdings sprach der Ex-Nationalspieler auch die Probleme des Klubs an: "Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich getan habe, ein Erdbeben ausgelöst hat. Ich wurde im Allgemeinen ins Visier genommen. Ich war nicht in der Lage, in Ruhe und Gelassenheit zu arbeiten", so der Spanier. Außerdem habe man sein Tun "nicht gewürdigt", wenn es zu schwierigen Situationen kam.

An seinen Nachfolger, Medienberichten steht der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick schon in den Startlöchern, richtete Xavi zudem Worte, die diesen nachdenklich stimmen dürften: "Der neue Trainer muss sich bewusst sein, dass die wirtschaftliche Lage ungünstig ist", eröffnete Xavi und warnte dann: "Ich sage ihm, dass er leiden wird. Ich sage ihm, dass er geduldig sein soll, denn es ist ein sehr schwieriger Ort."

Der Weltmeister von 2010 hatte die Mannschaft zweieinhalb Jahre betreut und von 1991 bis 2015 als Junior und Profi für die Katalanen gespielt.