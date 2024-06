Manuel Neuer schließt Rücktritt nicht aus

IMAGO/Jose Breton

Beendet Manuel Neuer vom FC Bayern seine DFB-Karriere?

Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern schließt einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach der Fußball-EM nicht aus.

"Das kann ich jetzt noch nicht verraten. Ich werde mir meine Gedanken machen", sagte der Weltmeister von 2014 auf einer Presskonferenz am Montag angesprochen auf seine Zukunft im DFB-Team.

Neuer bestreitet bei der Heim-EM sein achtes großes Turnier. 120 Länderspiele stehen inzwischen in der Vita des 38-Jährigen, den in den letzten Jahren immer wieder Verletzungsprobleme plagten.

Bei der Endrunde ist Neuer als deutsche Nummer eins gesetzt, obwohl er sich davor nicht in Top-Form befand. Probleme zwischen ihm und seinem Vertreter Marc-André ter Stegen gibt es dem Routinier zufolge nicht. "Wichtig für eine Mannschaft ist, dass man zusammenhält. Das ist positionsunabhängig. Wir haben überall einen breiten und guten Kader mit tollen Spielern. Diskussionen helfen uns da nicht weiter. Auch auf der Torwartposition muss man zusammenarbeiten", erklärte Neuer.

Kritik an seiner Person lässt den Kapitän des FC Bayern kalt. "Ich habe das eher von außen betrachtet. Ich habe mir nichts durchgelesen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich mit den Verantwortlichen die Bilder betrachte. Wichtig ist das Vertrauensverhältnis zwischen Trainern, Spielern und mir. Und da ist das Vertrauen sehr groß."

Fußball-EM 2024: Manuel Neuer erwartet "unangenehme" Ungarn

In die EM waren Neuer und Co. mit einem fulminanten 5:1-Kantersieg gegen Schottland gestartet. Am Mittwoch (18:00 Uhr) steht nun das zweite Gruppenspiel gegen Ungarn auf dem Programm.

Die Magyaren bezeichnete Neuer als "unangenehme Mannschaft, die versucht, sehr aggressiv in den Zweikämpfen zu sein". Man dürfe dem Kontrahenten "keinesfalls unterschätzen", betonte Neuer. "Wir müssen versuchen, in unserem Flow zu bleiben. Ungarn hatte gegen die Schweiz auch eine starke Druckphase, das ist auch für uns ein Warnsignal."

Ungarn hatte gegen die Eidgenossen mit 1:3 verloren. Gegen Deutschland steht das Team des italienischen Trainers Marco Rossi damit schon unter großem Druck.