Laimer packt vor EM-Auftakt über Rangnick aus

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Seit einem Jahr beim FC Bayern: Konrad Laimer

Nach einer an Tiefschlägen nicht armen Saison will der FC Bayern 2024/2025 mit einem neuen Trainer und einem veränderten Kader zurück an die Spitze. Bevor Vincent Kompany als Nachfolger von Thomas Tuchel verpflichtet wurde, bemühten sich die Münchner auch um Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick. Eine moralische Zwickmühle für ÖFB-Star Konrad Laimer - oder?

"Wir Spieler haben uns damals natürlich untereinander ausgetauscht, aber ich hatte keinen Kontakt zu Ralf Rangnick persönlich diesbezüglich – weil ich ja irgendwie auf beiden Seiten involviert war", verriet Bayerns Allrounder im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Rangnick hatte sich Bedenkzeit erbeten, nachdem ihm vom deutschen Rekordmeister ein unterschriftsreifes Angebot unterbreiten worden war. Schlussendlich lehnte er die Offerte ab.

Laimer dazu: "Für mich war es eine Win-win-Situation, weil er entweder da oder dort mein Trainer sein wird." Er sei "einfach glücklich" gewesen, den 65-Jährigen als Coach "nicht zu verlieren".

Jetzt freue er sich "für ganz Österreich, dass er geblieben ist", ergänzte der erfahrene Nationalspieler, der bei der EM in Deutschland auf Frankreich, Polen und die Niederlande trifft.

Von einer Doppelbelastung hätte Laimer Rangnick abgeraten: "Es wäre sicher schwierig geworden, wenn er beide Jobs hätte gleichzeitig machen müssen – das hat er selbst auch schon gesagt. Man ist in beiden Ämtern 24 Stunden am Tag beschäftigt."

Konrad Laimer: Nicht nur beim FC Bayern flexibel

Bei der EURO dürfte Laimer zum Stammpersonal der Österreicher zählen. Trotz einer titellosen Saison war der Neuzugang ob seiner Zuverlässigkeit einer der Gewinner beim FC Bayern.

Auch in der ÖFB-Auswahl werden seine Qualitäten geschätzt - auf mehreren Positionen. "Ich habe grundsätzlich gar kein Problem, ob ich auf der Sechs, der Acht oder der Zehn spiele. Solange es das Mittelfeld ist, fühle ich mich total wohl", betonte Laimer.

Er habe gleichwohl nichts dagegen, wenn er "möglichst weit vorne spielen" dürfe. Denn: "Wir wollen alle Tore schießen."