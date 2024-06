KI-Prognose: So endet Deutschland vs. Ungarn

IMAGO/Pierre Teyssot

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Heim-EM weit kommen

Mit einem überzeugenden 5:1-Erfolg eröffnete die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Europameisterschaft 2024 vor heimischer Kulisse gegen Schottland. Folgt am Mittwoch gegen Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) der nächste Erfolg des DFB und damit die so gut wie sichere Qualifikation für die K.o.-Runde? Die Prognose für das zweite Gruppenspiel liefert eine KI.

Nach dem 5:1 gegen Schottland dürften sich die Titel-Chancen der DFB-Auswahl in den Augen vieler Experten erhöht haben, zu überzeugend war der Auftritt gegen die Bravehearts.

Ungarns Hoffnungen auf das Achtelfinale haben nach einem 1:3 gegen die Schweiz hingegen bereits einen herben Dämpfer erlitten.

Ergebnisse, die auch ein KI-Orakel bei der Prognose des Duells Deutschland gegen Ungarn berücksichtigt.

Fußball-EM-Prognose: Der Tipp der KI für Deutschland vs. Ungarn

Gruppe A: Deutschland vs. Ungarn - Prognose: 3:1

"Die deutsche Nationalmannschaft hat im Auftaktspiel gegen Schottland eine beeindruckende Leistung gezeigt und verdient mit 5:1 gewonnen. Die DFB-Elf dominierte die Partie über weite Strecken und hätte das Ergebnis noch höher gestalten können. Vor allem offensiv zeigten sich die Deutschen sehr effektiv. Im Gegensatz dazu hatten die Ungarn gegen die Schweiz einige Probleme und mussten sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Zwar kamen sie in der zweiten Halbzeit noch mal auf 1:2 heran, aber insgesamt war die Schweizer Mannschaft über die komplette Spielzeit die bessere Mannschaft. Dazu kommt, dass Deutschland im Heimturnier antreten kann und somit den Vorteil des Heimspiels genießt. Außerdem verfügt die DFB-Elf über einen deutlich stärkeren Kader mit Topspielern wie Neuer, Kimmich, Gündogan oder Havertz, die in der Lage sind, ein Spiel im Alleingang zu entscheiden. Daher sehe ich Deutschland als klar favorisiert für diese Partie. Mein Tipp lautet: Deutschland gewinnt das Spiel mit 3:1. (Bearbeitet)"

Bei der Prognose der ersten Spiele in der Gruppe A lag die KI übrigens nicht immer richtig. Statt dem 5:1 wurde ein 3:1 der Deutschen vorhergesagt, den Ungarn wurde gegen die Schweiz sogar ein 1:1 zugetraut.