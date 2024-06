Bulliger Ungar Adam lacht über Netz-Reaktionen

IMAGO/Maurizio Borsari

Martin Adam sorgte bei einigen EM-Fans mit seiner Statur für Schmunzler

Der ungarische Stürmer Martin Adam hat das Zeug zum Fan-Liebling dieser EM. Davon können sich die deutschen Anhänger im zweiten Gruppenspiel am Mittwoch (18:00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart gegen Deutschland ein Bild machen.

Der Angreifer von Ulsan FC aus Südkorea hat beim verpatzten Auftakt gegen die Schweiz (1:3) zwar nur elf Minuten als Einwechselspieler auf dem Rasen verbracht, aber alleine seine Erscheinung beeindruckte.

Adam sehe so aus wie einer dieser Darsteller aus einem Wikinger-Film, meinte ein User auf der Online-Plattform "X" über den bulligen, bärtigen und tätowierten Stürmer. Über witzige Reaktionen zu seiner Person könne er lachen, meinte Adam im Anschluss.

Bodyshaming - also die Abwertung eines Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten - ist für den 29-Jährigen kein Thema.

"Ich wurde so geboren, das ist meine Statur", sagte Adam, Typ Brecher im Sturm. "Ich kann an den Genen nichts ändern."

Body Positivity ist bei Adam angesagt, also die Einstellung, dass sein Körper schön sei, auch wenn er gesellschaftlich definierten Schönheitsidealen vielleicht nicht entspricht.

Bei der vergangenen EM, die auch in Ungarn ausgetragen wurde, war Adam noch nicht für Marco Rossis Mannschaft dabei. Er wisse aber, was er zu der Zeit gemacht habe, sieht man ihn in einem Video verschmitzt erzählen. "Ich war zu Hause und habe Bier getrunken."