Eintracht-Legende nimmt Toppmöller in die Pflicht

IMAGO/Marc Schueler

Dino Toppmöller geht in seine zweite Saison als Eintracht-Cheftrainer

Tabellarisch gesehen war die abgelaufene Bundesliga-Saison für Eintracht Frankfurt ein Erfolg, lief die SGE doch als Tabellensechster im oberen Drittel ein und qualifizierte sich für die Europa League. Fußballerisch blieb bei den Hessen aber einiges im Argen, wie auch Klublegende und Ex-Weltmeister Uwe Bein anmerkte.

"Platz sechs ist genau das, was ich mir erhofft habe. Und das ist bei all den Schwierigkeiten durch den großen Umbruch mit neuem Trainer und einer fast komplett neuen Mannschaft eine gute Leistung", wurde der 63-Jährige zunächst in der "Bild" zitiert.

Nach Ansicht des einstigen Mittelfeldspielers sei es nun besonders wichtig, "aus dieser Saison Lehren zu ziehen, um Dinge im neuen Jahr besser zu machen."

Das große Manko bei den Frankfurtern war nach Ansicht Bein die fehlende Konstanz. Zunächst im personellen und letztlich im fußballerischen Bereich fehlte es der Eintracht an Kontinuität, als dass sie über einen längeren Zeitpunkt hinweg hätte überzeugen können.

Eintracht Frankfurt fehlte es an Konstanz

Daher formulierte der 300-malige Bundesliga-Spieler auch eine klare Forderung an Cheftrainer Dino Toppmöller, um das Team zur neuen Saison besser zu machen: "Toppmöller muss es gelingen, seine Stammelf zu finden. Er muss es schaffen, eine gefestigte Mannschaft auf den Platz zu bekommen. Die Spieler müssen sich endlich finden, die Mosaiksteinchen müssen jetzt zusammenpassen."

Die Zeit der Bewährung und des Umbruchs, die dem SGE-Coach im letzten Jahr noch zugestanden wurde, sei laut Bein nun vorbei.

"In der abgelaufenen Saison war das schwierig. Immer, wenn du bei einem gedacht hast: 'Der ist jetzt so weit und packt es, jetzt steht die Elf' war er gesperrt oder verletzt. So konnte die Mannschaft nie eine Konstanz entwickeln. Dazu kam, dass es immer wieder neue Aufstellungen gab, auch neue Rollen für die Spieler. Wenn du mal drinnen, mal draußen, mal offensiv, mal defensiv, mal in der Abwehr, mal im Mittelfeld bist, kannst du einfach keine konstante Leistung bringen", so der ehemalige Nationalspieler auf die Probleme im letzten Spieljahr angesprochen.