Irres Gerücht: Hummels vor Wechsel nach Mallorca?

IMAGO/Domenic Aquilina

Mats Hummels verlässt den BVB im Sommer

Nach seinem Aus beim BVB befindet sich Mats Hummels auf Klubsuche. Angeblich hat der spanische Erstligist RCD Mallorca gute Karten bei dem Innenverteidiger.

Mats Hummels denkt offenbar darüber nach, seine bewegte Karriere auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen ausklingen zu lassen.

Wie die "Mallorca-Zeitung" am Montag berichtet, steht der Transfer des 35-Jährigen, der Borussia Dortmund zum 1. Juli ablösefrei verlässt, zu RCD Mallorca unmittelbar bevor.

"Sky" hält allerdings dagegen: Dem Pay-TV-Sender zufolge kann sich der Routinier den Wechsel zum Tabellen-15. der abgelaufenen LaLiga-Saison zwar vorstellen, konkrete Gespräche hätten aber noch nicht stattgefunden.

Hummels' Sohn lebt in München, den 78-maligen Nationalspieler soll es deshalb nur ins nahe europäische Ausland ziehen. Zuletzt berichteten italienische Medien von einem Kontakt zwischen dem Weltmeister von 2014 und der AS Rom.

Gerüchte um internen Machtkampf beim BVB

Erst kürzlich hatte der BVB bekannt gegeben, dass Hummels' Arbeitspapier nicht mehr verlängert wird - trotz teils überragender Leistungen in der Champions League.

Zum Abschied veröffentlichte der erfahrene Abwehrspieler einen Liebesbrief an die Dortmunder Fans.

"Vor allem die Art und Weise macht mich sehr traurig, denn dieser unpersönliche Abschied wird unserer gemeinsamen Zeit nicht gerecht", schrieb Hummels auf Instagram: "Aber so ist das in diesem Geschäft leider manchmal und der Tag wird kommen, an dem wir das vor der gelben Wand nachholen."

Zuletzt soll der Defensivmann mehrmals mit Trainer Edin Terzic aneinandergeraten sein, medial war von einem Machtkampf die Rede. Letztendlich mussten beide gehen.

Insgesamt lief Hummels in 508 Pflichtspielen für den BVB auf. Dabei erzielte er 38 Tore. 2011 und 2012 wurde der Innenverteidiger mit der Borussia deutscher Meister.

Von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde Hummels nicht für die Heim-Europameisterschaft nominiert. Ob er in Zukunft noch einmal für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen wird, ist offen.