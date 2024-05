Trainerfrage bei Hertha BSC doch noch nicht geklärt?

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Angeblich besteht doch noch keine Einigung zwischen Hertha BSC und Cristian Fiel

Am Sonntag vermeldete die "Bild", dass Hertha BSC die Suche nach einem Nachfolger für Pal Dardai erfolgreich abgeschlossen hat. Man sei sich mit Cristian Fiel vom 1. FC Nürnberg weitestgehend einig, hieß es. Doch angeblich haben sich die Berliner Klub-Bosse noch gar nicht auf einen neuen Cheftrainer festgelegt.

Die ernüchternde Saison in der 2. Bundesliga endete bei Hertha BSC mit dem Abgang von Trainer Pál Dárdai. Einem Bericht der "Bild" vom Sonntag zufolge hat der Hauptstadtklub einen Nachfolger für die Vereinsikone gefunden. Demnach sollen sich die Berliner mit Cristian Fiél weitestgehend einig sein.

Der Coach des 1. FC Nürnberg wurde am Samstag gemeinsam mit seinem Anwalt in der Stadt gesichtet - wohl, um mit Hertha BSC über Wechsel-Details zu verhandeln. Dem Bericht zufolge könnte der 44-Jährige schon in der kommenden Woche als neuer Trainer vorgestellt werden.

Hertha BSC mit vier bis fünf Kandidaten im Austausch

In Nürnberg besitzt der frühere Bundesligaspieler allerdings noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Auf "Bild"-Anfrage betonte der Club, man habe keine Kenntnis über den bevorstehenden Abgang des Cheftrainers. Das deckt sich mit Informationen des "kicker". Das Fachmagazin berichtet in seiner Montagsausgabe, dass die Trainersuche von Hertha BSC noch andauert.

Die Meldung über eine Einigung der Alten Dame mit Fiel sei "mindestens voreilig", heißt es. Der ehemalige Profi von Dynamo Dresden stehe auf der Wunschliste des Traditionsklubs zwar "relativ weit oben", allerdings habe der Zweitligist noch drei bis vier weitere Kandidaten im Visier.

Namen gehen aus dem Bericht jedoch nicht hervor. Dem "kicker" zufolge soll sich der Hauptstadtklub auch mit Trainern beschäftigen, die aktuell ohne Anstellung sind, um sich eine Ablösesumme zu sparen. Eine finale Entscheidung über den neuen Chefcoach sei noch nicht gefallen, bilanziert das Fachmagazin.