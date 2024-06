Bericht: VfB Stuttgart tütet nächsten Transfer ein

IMAGO

Ramon Hendriks steht vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat offenbar einen Nachfolger für Hiroki Ito, den es zum FC Bayern München zog, gefunden. Ramon Hendriks von Feyenoord Rotterdam wird die Schwaben wohl verstärken.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, haben sich Feyenoord Rotterdam und der VfB Stuttgart auf einen Transfer von Hendriks geeinigt. Demnach steht nur noch der Medizincheck aus.

Beim Vizemeister soll der 22 Jahre alte Niederländer einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Als Ablöse werden 700.000 Euro gehandelt. Damit wäre Hendriks ein echtes Schnäppchen. Für den Verkauf von Ito kann der VfB dank Bonuszahlungen immerhin bis zu 28 Millionen Euro kassieren.

Am Montag hatte das Portal "1908.nl" bereits berichtet, dass der VfB Stuttgart die Fühler nach Hendriks ausgestreckt hat. Demnach sei der Innenverteidiger schon länger von den Schwaben beobachtet worden.

Zuletzt wurde der ehemalige U19-Nationalspieler der Niederlande auch bei Zweitligist 1. FC Nürnberg gehandelt. Wirklich konkret wurden die Gerüchte aber nicht.

Hendriks stammt aus der Jugend von Feyenoord. Um mehr Spielpraxis zu bekommen, war der Spieler zuletzt an den FC Utrecht und anschließend an Vitesse Arnheim verliehen. Sein Vertrag in Rotterdam ist noch bis 2026 datiert.

Braucht der VfB Stuttgart auch einen Ersatz für Waldemar Anton?

Als Ito-Ersatz wurde zuletzt auch der 20 Jahre alte Konstantinos Koulierakis von PAOK Saloniki gehandelt. Der Grieche ist in der Innenverteidigung zuhause, in der vergangenen Spielzeit kam der Youngster in 15 Erstliga-Partien zum Einsatz. Sein Vertrag ist ebenfalls noch bis 2026 gültig.

Auch für Waldemar Anton muss der VfB womöglich einen Ersatz finden. Der Nationalspieler soll vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stehen. Dank einer Ausstiegsklausel kann der 27-Jährige den Vizemeister für 22,8 Millionen Euro verlassen.