Alphonso Davies begeistert Real-Scouts

IMAGO/Nick Tre. Smith/Icon Sportswire

Alphonso Davies könnte den FC Bayern Richtung Real Madrid verlassen

Der mögliche Wechsel von Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid ist und bleibt auch in diesen Tagen ein heißes Thema. Die Königlichen haben ihre Hoffnungen noch lange nicht aufgegeben und baggern weiter am Kanadier, dessen jüngster Auftritt bei den Scouts des spanischen Rekordmeister angeblich großen Eindruck hinterlassen hat.

Im Trikot des FC Bayern hat Alphonso Davies eine durchaus komplizierte Saison hinter sich. Der Außenverteidiger wirkte oft gehemmt, leistete sich ungewohnte Fehler und trieb das Spiel der Münchner längst nicht mehr so unermüdlich an, wie in den letzten Jahren.

Grundsätzliche Zweifel an den Fähigkeiten und dem Potenzial des 23-Jährigen bestehen aber nach wie vor nicht. Weder beim FC Bayern noch bei Real Madrid. Der "AS" zufolge steht Davies in Madrid immer noch weit oben auf dem Wunschzettel. Sein jüngster Auftritt beim Copa-Spiel der Kanadier gegen Weltmeister Argentinien soll diese Ansicht sogar noch verstärkt haben.

Bayern-Star Davies begeistert gegen Messi und Co.

Dem Bericht zufolge zeigten sich die Real-Scouts von der Leistung des Münchners bei der 0:2-Niederlage begeistert. Der 23-Jährige wirkte in den 90 Minuten wieder wie der "alte Davies", beackerte den Flügel unermüdlich und setzte viele offensive Akzente.

Dass die Königlichen das Interesse an einem Transfer verloren haben, treffe ohnehin nicht zu, schreibt die "AS". Entsprechende Gerüchte hatten in den letzten Tagen immer wieder die Runde gemacht. Der spanische Journalist José Félix Díaz etwa behauptete, Real werde in diesem Sommer kein Angebot für Davies abgeben.

Die "AS" berichtet hingegen, das Davies-Kapitel sei noch lange nicht abgeschlossen. Stand heute sei sogar denkbar, dass Real Madrid auf der linken Außenverteidiger-Position mit Davies und Ferland Mendy in die nächste Saison gehe. Mendy bekleidete den Posten unter anderem in der vergangenen Spielzeit und wusste dabei durchaus zu überzeugen. Allen voran soll Trainer Carlo Ancelotti ein großer Befürworter des Franzosen sein.