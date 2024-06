Weiterer EM-Fahrer beim BVB gehandelt

IMAGO/Andre Weening

Joey Veerman (l.) soll BVB-Kandidat sein

Borussia Dortmund steht angeblich kurz vor einer Verpflichtung von Nationalspieler Pascal Groß von Brighton & Hove Albion. Sollte der Deal wider Erwarten noch platzen, könnte ein anderer EM-Fahrer zum Plan B des BVB werden.

Dabei handelt es sich laut "Sky" um den Niederländer Joey Veerman. Die BVB-Führung soll den 25-jährigen Mittelfeldakteur der PSV Eindhoven demnach spannend finden. Groß sei aber weiterhin die klare A-Lösung der Borussia.

Mit dem 33 Jahre alten Routinier selbst soll sich der BVB bereits einig sein, berichtete "Sky" zuletzt. Zu klären sei lediglich noch die Laufzeit seines Vertrags in Dortmund. Im Raum stehe ein Kontrakt bis 2026 plus Option auf eine weitere Spielzeit oder eine Laufzeit direkt bis 2027, hieß es. In England steht Groß aktuell noch bis 2025 unter Vertrag.

Sehr günstig würde eine Verpflichtung für den BVB offenbar nicht. Brightons Klub-Führung, mit der inzwischen ebenfalls bereits Gespräche laufen sollen, fordert angeblich sieben bis zehn Millionen Euro für den früheren Ingolstädter. Veermans Marktwert wird allerdings sogar auf 40 Millionen Euro taxiert.

BVB sticht wohl Eintracht Frankfurt aus

Sollte Groß wie derzeit erwartet zum BVB wechseln, würde mit Eintracht Frankfurt ein Dortmunder Liga-Konkurrent leer ausgehen. Die Hessen sollen sich bereits seit dem vergangenen Sommer mit dem gebürtigen Mannheimer beschäftigen. Zuletzt wurde es aber ruhiger um das Frankfurter Interesse an Groß, wohl auch, weil der BVB in der Personalie aufs Gaspedal drückte.

Groß selbst hatte kurz vor EM-Start bekannt, er stehe einer Bundesliga-Rückkehr "grundsätzlich offen" gegenüber. Zu "irgendwelchen Gerüchten" wollte er sich damals aber nicht äußern. Sein Fokus liege zunächst auf der Heim-Endrunde, er sei "voller Stolz" über seine Nominierung.

Bislang kam Groß lediglich beim Auftaktspiel gegen Schottland für eine Halbzeit als Joker zum Einsatz. Gegen Ungarn und die Schweiz saß er über die volle Distanz auf der Bank.