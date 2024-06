Hertha BSC klärt wichtige Personalie

IMAGO/Andreas Gora

Deyovaisio Zeefuik (l.) bleibt bei Hertha BSC

Was die Spatzen in den letzten Tagen bereits von den Berliner Dächern pfiffen, wurde am Montagabend dann auch offiziell verkündet: Deyovaisio Zeefuik hat seinen Vertrag bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC um ein weiteres Jahr verlängert.

Damit vollzogen die Berliner endgültig eine Kehrtwende, galt ein Abschied des Niederländers in diesem Sommer doch lange Zeit als gesichert.

Nun also kommt alles anders, der 26-Jährige soll beim Hauptstadtklub weiterhin eine wichtige Alternative für die Defensiv-Positionen sein.

"Deyo hat in der abgelaufenen Saison auf verschiedenen Positionen mit stabilen Leistungen überzeugt und unser Spiel mit seiner Intensität, seiner Einsatzfreude und seiner Dynamik bereichert. Wir freuen uns deshalb, dass wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten", wurde Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber am Montag in der offiziellen Vereinsmitteilung zu der Personalie zitiert.

Der gebürtige Amsterdamer selbst meinte zu seinem neuen Arbeitspapier: "Ich bin glücklich, hier zu bleiben und habe das Vertrauen von Benny und Zecke (Andreas Neuendorf (Anm. d. Red.) gespürt. Hertha ist ein toller Klub und wir haben hier klasse Bedingungen. Aber genauso wichtig waren für mich die Fans. Ich habe all ihre Kommentare gelesen, in denen sie mich gebeten haben zu bleiben. Sie haben mir damit ein gutes Gefühl gegeben, mich sehr stolz gemacht!"

Zeefuik wurde schon zweimal verliehen

In der abgelaufenen Saison bestritt Zeefuik in der 2. Bundesliga 18 Spiele für die Berliner, 16 davon von Beginn an. Vor vier Jahren hatte sich Hertha BSC die Dienste des Defensiv-Allrounders vier Millionen Euro kosten lassen, er war damals vom FC Groningen zur Alten Dame gekommen.

Seit seinem Wechsel zur Hertha wurde Zeefuik auch schon zweimal verliehen. 2022 spielte er in der zweiten englischen Liga für die Blackburn Rovers, im vergangenen Jahr war er eine halbe Saison lang an Hellas Verona nach Italien ausgeliehen.