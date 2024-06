BVB denkt an Ex-Bayern-Star als Alternative

IMAGO/Hesham Elsherif

BVB-Trainer Nuri Sahin sucht Verstärkung fürs Mittelfeld

Borussia Dortmund baut nach dem enttäuschenden fünften Platz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison den Kader für 2024/25 um. Dabei soll für das Mittelfeld auch ein Ex-Star des FC Bayern in den Blick geraten sein. Dieser soll aber nur unter bestimmten Bedingungen verpflichtet werden.

Zwischen 2012 und 2016 schnürte Pierre-Emile Höjbjerg die Fußballschuhe für den FC Bayern, den FC Augsburg und den FC Schalke 04, bevor der defensive Mittelfeldspieler nach England weiterzog, wo er mittlerweile bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht. Doch offenbar ist der Däne, der derzeit mit seinem Land bei der EM aktiv ist, auch Jahre nach seinem Weggang aus Deutschland in den Köpfen geblieben.

Im letzten Winter wurde unter anderem über ein Comeback beim FC Bayern spekuliert, wo Höjbjerg im Teenager-Alter die ersten Schritte machte, nun heißt es, dass Borussia Dortmund ein Auge auf den 28-jährigen Routinier geworfen hat.

Nach Informationen von "Bild" beschäftigt sich der BVB mit dem dänischen Nationalspieler, der in seiner Heimat als Anführer gilt.

Pierre-Emile Höjbjerg wird beim BVB gehandelt

Bei den Spurs spielte Höjbjerg in der letzten Saison unter Teammanager Ange Postecoglou nur noch eine Nebenrolle, angeblich darf er gegen eine kleine Ablöse gehen. Wie klein diese genau ausfiele, sagt der Bericht nicht.

BVB will erst anderen Deal eintüten

Allerdings wird der Marktwert des ehemaligen Bayern-Stars, dessen Vertrag bei den Londonern noch bis 2025 datiert ist, auf etwa 18 Millionen Euro geschätzt.

Dass der BVB Höjbjerg in den Fokus genommen hat, liegt daran, dass man mit der Sechserposition im Mittelfeld nicht zufrieden ist. Kapitän Emre Can brauchte lange, um in die Spur zu kommen, überzeugte erst gegen Saisonende, auch sein Konkurrent Salih Özcan zeigt zu selten starke Leistungen.

Bevor es bei Höjbjerg ernster werden könnte, soll allerdings erst einmal der Transfer von Nationalspieler Pascal Groß eingetütet werden. Hier sind angeblich nur noch letzte Details zu klären.

Bei Höjbjerg, der sich laut "Bild" einen Abschied von den Spurs vorstellen kann, soll es nur dann einen Vorstoß geben, falls Can oder Özcan die Dortmunder überraschend verlassen.