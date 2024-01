VfB-Star überrascht mit ehrlichem Geständnis

IMAGO/Volker Müller

Atakan Karazor (l.) ist Stammspieler beim VfB Stuttgart

Seit dieser Saison ist Atakan Karazor eine absolut feste Größe beim VfB Stuttgart. Der Mittelfeldspieler stand in allen 19 Pflichtspielen in Bundesliga und DFB-Pokal in der Startelf der Schwaben. Dass er in dieser Spielzeit derart wichtig für seine Farben wird, hätte Karazor dabei selbst nicht erwartet.

In den vergangenen Jahren war die Rolle des zentral-defensiven Mittelfeldspielers vor der Abwehrreihe noch fest an Wataru Endo vergeben. Der 30-Jährige führte die Stuttgarter sogar als Kapitän aufs Feld, ehe er im vergangenen Sommer zum FC Liverpool in die Premier League wechselte.

"Ich weiß noch, dass ich so meine Zweifel hatte, als Wataru ging. Ich wusste nicht, wie es sein wird, wenn er nicht mehr da ist" zeigte sich Nachfolger Karazor im Gespräch mit der "Bild" offen und ehrlich auf seine neue Situation beim VfB angesprochen.

Doch der gebürtige Essener wuchs schnell in die neue Führungsrolle hinein, zeigt auf der Doppelsechs mit Angelo Stiller herausragende Leistungen.

"Mit Ange (Angelo Stiller, Anm. d. Red.) habe ich jemanden an meiner Seite, neben dem ich mich entfalten kann. Die Zweikämpfe zu gewinnen, die Pässe zu spielen, das konnte ich schon immer. Jetzt kommt dazu, dass wir als Mannschaft einfach sehr gut harmonieren", so Karazor über sein persönliches Erfolgsgeheimnis in seinem fünften Jahr im Ländle.

Endo als "absolutes Vorbild§ für VfB-Star Karazor

Dass VfB-Star in der laufenden Saison unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß derart wichtig geworden ist, schreibt Karazor in hohem Maße auch dem abgewanderten Ex-Spielführer Wataru Endo zu, über den er weiter sagte: "Er ist ein absolutes Vorbild auf der Sechs, ich habe viel von ihm gelernt. Im Nachhinein war sein Abschied aber vielleicht sogar gut für mich, weil eine Rolle frei geworden ist, die ich zum Teil übernommen und dadurch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht habe."

Endo selbst hat in seinem ersten Jahr auf der Insel ebenfall gut Fuß gefasst, bestritt unter Teammanager Jürgen Klopp bereits 24 Pflichtspiele für den FC Liverpool.