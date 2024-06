Juventus-Plan mit Adeyemi aufgedeckt

IMAGO/Mickael Chavet

BVB-Profi Karim Adeyemi wird bei Juventus Turin gehandelt

Bei Borussia Dortmund könnte sich in diesem Sommer auch auf der Abgangsseite einiges tun. Karim Adeyemi soll das Interesse von Juventus Turin geweckt haben. Inzwischen kristallisiert sich heraus, wie Italiens Rekordmeister mit dem BVB-Profi plant.

Dem Journalisten Alfredo Pedullà zufolge will Juve Adeyemi zunächst per Leihe in die Serie A lotsen. Eine feste Verpflichtung des 22-Jährigen soll der Alten Dame dagegen zu teuer sein.

Juve habe das zentrale Mittelfeld als größte Baustelle seines Kaders ausgemacht und wolle dort Geld investieren, beispielsweise in einen Transfer von Douglas Luiz (Aston Villa), Khephren Thuram (OGC Nizza) oder Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo).

Dass sich der BVB auf eine Adeyemi-Leihe einlassen würde, scheint allerdings eher unwahrscheinlich. Zwar wurde der gebürtige Münchner zuletzt vom "kicker" erneut als möglicher Wechselkandidat genannt. Die Dortmunder dürften im Fall der Fälle eher auf eine hohe Ablösesumme hoffen, da Adeyemis Marktwert auf knapp 30 Millionen Euro taxiert wird.

BVB: Sebastian Kehl dementiert Adeyemi-Gerüchte

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte im Mai die Berichte dementiert, Adeyemi stehe zum Verkauf. "Die Gerüchte sind nicht richtig. Karim steht nicht auf der Verkaufsliste, das ist absoluter Blödsinn", betonte der Dortmunder Manager damals. Der BVB sei "sehr zufrieden" mit Adeyemi.

Die Schwarz-Gelben hatten den pfeilschnellen Flügelstürmer im Sommer 2022 für angeblich 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg losgeeist. Nach Anlaufschwierigkeiten spielte Adeyemi beim BVB eine starke Rückrunde 2022/2023.

Die abgelaufene Spielzeit verlief allerdings auch wegen einiger Verletzungsprobleme extrem durchwachsen für den Youngster. Fünf Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm letztlich in 34 Pflichtspielen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte den viermaligen Nationalspieler wenig überraschend auch nicht für die aktuell laufende Heim-EM.