FC Bayern droht Transfer-Duell bei Xavi Simons

IMAGO

RB Leipzig und der FC Bayern wollen Xavi Simons verpflichten

Dem FC Bayern droht im Werben um den angeblichen Wunschspieler Xavi Simons wohl ein Transfer-Duell mit seinem bisherigen Leihverein RB Leipzig.

Die Sachsen seien genauso wie der deutsche Rekordmeister "optimistisch", den niederländischen EM-Fahrer verpflichten zu können, berichtet "Sky".

Genauso wie zuletzt bei Transfer-Insider Fabrizio Romano heißt es in der Meldung des Pay-TV-Senders zudem, dass eine Rückkehr von Xavi zu seinem Stammverein Paris Saint-Germain inzwischen ausgeschlossen sei. RB und der FC Bayern seien die beiden möglichen Wechselziele des 21-Jährigen.

Dass die Leipziger das nötige Kleingeld haben, um Xavi fest zu verpflichten, gilt allerdings als ausgeschlossen. Bessere Karten in dem Poker dürfte also der FC Bayern haben. Die Münchner wollen Xavi dem Vernehmen nach zunächst zwar für ein Jahr ausleihen. 2025 könnte dann jedoch eine Kaufpflicht für den Mittelfeldakteur greifen, in Höhe von angeblich zwischen 60 und 70 Millionen Euro.

FC Bayern forciert angeblich Leihe mit Kaufpflicht

Mit Blick auf ein solches Modell sollen Xavi und seine Berater zuletzt positive Signale in Richtung Säbener Straße gesendet haben. Auch mit PSG soll der FC Bayern konkrete Gespräche führen. In trockenen Tüchern ist ein Deal aber offenbar noch nicht.

Xavi selbst hatte sich nach dem 0:0 der Elftal im EM-Gruppenspiel gegen Frankreich am Freitagabend in der Mixed Zone zu seiner Zukunft geäußert. "Aktuell bin ich bei der Nationalmannschaft. Nach der EM werde ich eine Entscheidung treffen, aber jetzt ist es erst einmal wichtig mit meinem Land Geschichte zu schreiben", sagte der Youngster.

"Wir werfen in dieser Personalie alles in die Waagschale", betonte RB-Sportdirektor Rouven Schröder indes. "Wir können bestätigten, dass wir weiterhin sehr stark interessiert sind, Xavi bei uns zu halten. Es gibt aber keinen neuen Zwischenstand."