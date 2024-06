1. FC Köln sticht den BVB aus

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Leah Kohring

Said El Mala wechselt wohl zum 1. FC Köln

Dem 1. FC Köln ist offenbar ein Transfer-Coup gelungen. Der Bundesliga-Absteiger soll dabei auch Borussia Dortmund ausgestochen haben.

Wie der "Express" berichtet, hat der 1. FC Köln zwei vielversprechende Talente vom Stadtrivalen Viktoria Köln unter Vertrag genommen. Dabei handelt es sich um die beiden Brüder Said (17) und Malek (19) El Mala.

Der Domstadtklub darf zwar Spieler verpflichten, sie aber nicht für den aktuellen Spielbetrieb registrieren. Grund dafür ist die vom Weltverband FIFA verhängte Sperre, die sich der FC im Zusammenhang mit der Verpflichtung des damals minderjährigen Jaka Cuber Potocnik eingehandelt hatte.

Diese galt bereits im vergangenen Winter und greift nun auch im Sommer.

Daher werden Said und Malek, die beide bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurden, für die kommende Saison zurück zu Viktoria Köln verliehen, heißt es in dem Bericht.

Gerade der jüngere der El-Mala-Brüder gilt als hochtalentiert. "Sein Tempo, seine Dribbling- und Abschluss-Stärke – das ist kein Zufall. Er hat ein Riesen-Potenzial", schwärmte auch Viktoria-Trainer Olaf Jansen.

In der vergangenen Saison kam Offensiv-Allrounder Said hauptsächlich in der U19-Bundesliga West zum Einsatz. In 19 Spielen erzielte er elf Tore und bereite sechs weitere Treffer vor.

Außerdem durfte der Youngster zehn Mal in der 3. Liga bei der Profimannschaft mitspielen. Ein Tor und eine Vorlage stehen zu Buche.

BVB auch an Said El Mala interessiert

"Express" zufolge hat auch Borussia Dortmund um die Dienste von Said El Mala gebuhlt. Der U18-Nationalspieler Deutschlands entschied sich aber für den Effzeh.

Bruder Malek durfte in der 3. Liga bislang nur einmal Luft schnuppern. In 22 Spielen für die U19 kommt der Mittelstürmer auf zehn Tore und sieben Vorlagen. Für die deutsche U19-Nationalmannschaft bestritt er bislang ein Spiel.