Transfer-Hammer? Füllkrug ein Thema beim VfB Stuttgart

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

BVB-Profi Niclas Füllkrug wird beim VfB Stuttgart gehandelt

Borussia Dortmunds Torjäger Niclas Füllkrug soll das Interesse von Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart geweckt haben. Es soll aber noch offen sein, ob ein BVB-Abgang in diesem Sommer realistisch ist.

Füllkrug wolle sich zunächst auf seine EM-Teilnahme konzentrieren, schreibt "Sky"-Reporter Patrick Berger bei X (vormals Twitter). Ihm zufolge habe der VfB Stuttgart zwar bereits erste Informationen mit Blick auf einen möglichen Transfer Füllkrugs eingeholt. Ein konkreter Vorstoß in der Personalie stehe aber noch aus.

Chancen soll sich der Vizemeister ausrechnen, weil sich der BVB seinerseits um Verstärkung für die Offensive bemüht. Wunschkandidat soll ausgerechnet VfB-Knipser Serhou Guirassy sein. Er habe die Stuttgarter Vereinsführung inzwischen sogar bereits über seinen Abgang informiert, hieß es zuletzt.

Weil in seinem bis 2026 datierten Vertrag im Ländle eine Ausstiegsklausel mit einer festgelegte Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro verankert ist, sind dem VfB in der Causa die Hände gebunden.

Niclas Füllkrug zum VfB Stuttgart? BVB angeblich vor "Komplett-Umbau"

Über eine solche Exit-Option verfügt Füllkrug beim BVB nicht. Dennoch hieß es unlängst, die Vereinsführung könne sich gesprächsbereit zeigen, falls ein Angebot für den 31-Jährigen eingehen sollte. "Sport Bild" schrieb in diesem Zusammenhang, ein "Komplett-Umbau" im BVB-Angriff sei möglich.

Auf ein Schnäppchen dürfen interessierte Klubs bei Füllkrug aber nicht hoffen. Satte 17 Millionen Euro überwies der BVB im vergangenen Sommer für den 1,89-Meter-Mann an seinen Ex-Klub Werder Bremen. Füllkrugs Gehalt in Dortmund soll bei rund sechs Millionen Euro pro Jahr liegen.

Seine erste Saison beim BVB verlief durchaus ordentlich: 16 Treffer und zehn Vorlagen gelangen dem gebürtigen Hannoveraner in 46 Pflichtspielen. Im Nationaltrikot steht Füllkrug bei starken 13 Toren und zwei Assists in 19 Partien. Bereits zweimal knipste er als Joker bei der EM.