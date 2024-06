Wildert der FC Schalke 04 bei der Konkurrenz?

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Simon Asta (r.) soll beim FC Schalke 04 auf dem Zettel stehen

Der FC Schalke 04 baut derzeit den Kader für die kommende Saison zusammen. Dabei könnten sich die Königsblauen bei der direkten Konkurrenz bedienen.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat der FC Schalke 04 ein Auge auf Rechtsverteidiger Simon Asta von der SpVgg Greuther Fürth geworfen.

Auch weitere Interessenten sollen die Fühler bereits nach dem 23-Jährigen ausgestreckt haben. Um welche Klubs es sich dabei handelt, verrät das Boulevardblatt allerdings nicht.

Mit Neuzugang Adrian Gantenbein, der vom FC Winterthur kommt, und Leih-Rückkehrer Mehmet Aydin (Trabzonspor) ist Schalke auf der rechten Abwehrseite eigentlich gut besetzt. Daher ist fraglich, ob die Knappen tatsächlich an einer Asta-Verpflichtung interessiert sind.

Bei Fürth spielte Asta eine überragende Saison. "Wenn man gut performt, dann weckt man natürlich Begehrlichkeiten", sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi, stellte jedoch klar: "Nichtsdestotrotz erhoffe ich mir klar, dass Simon bei uns verlängert."

Astas Vertrag in Fürth ist nur noch bis 2025 datiert. Um den ehemaligen U21-Nationalspieler Deutschlands zu halten, habe man die Offerte zuletzt erhöht. "Wir haben jetzt noch einmal mit ihm gesprochen und ihm ein Angebot gemacht. Jetzt hoffe ich mal, dass wir zusammenkommen", so Azzouzi.

Asta stammt aus der Jugend des FC Augsburg. Seit Herbst 2020 läuft er für Greuther Fürth auf.

FC Schalke 04 verpflichtet Terodde-Nachfolger

Am Montag hatte der FC Schalke 04 den Transfer eines Nachfolgers für Simon Terodde bekanntgegeben. Moussa Sylla kommt vom französischen Erstligisten SM Caen.

Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Saison noch leihweise in der zweiten französischen Liga für den FC Pau aktiv und unterschrieb in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2028. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Königsblauen für Sylla rund zwei Millionen Euro Ablöse bezahlt haben.