FC Schalke 04 verpflichtet Terodde-Nachfolger

IMAGO/Federico Pestellini

Moussa Sylla wechselt zum FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat nach den Abgängen von Simon Terodde (Karriereende) und Keke Topp (Werder Bremen) einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag vermeldete, wechselt Moussa Sylla vom französischen Erstligisten SM Caen verpflichtet.

Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Saison noch leihweise in der zweiten französischen Liga für den FC Pau aktiv und unterschrieb in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2028. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Königsblauen für Sylla rund zwei Millionen Euro Ablöse bezahlt haben.

Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots präsentierte den Neuzugang am Montag gemeinsam mit dem neuen Kaderplaner Ben Manga.

"Mit Moussa hat sich ein Stürmer für uns entschieden, der über eine explosive Beschleunigung verfügt, einen ausgeprägten Sinn für die Tiefe hat und insgesamt schwer zu verteidigen ist. Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler, der uns durch seine Dynamik gerade im Ballbesitz enorm weiterhelfen wird", wurde Wilmots in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

Sylla spielte schon zweimal gegen den BVB

Der flexible Angreifer absolvierte in der vergangenen Saison 37 Ligaspiele und kam dabei auf 15 Tore und sieben Vorlagen. Dafür wurde er mit dem Debüt in der Nationalmannschaft Malis belohnt, für die er am 11. Juni erstmals auflief.

2018 sammelte der damalige Teenager Sylla für die AS Monaco sogar schon Erfahrungen in der Champions League. Sechs Spiele (ein Tor) bestritt er in der Gruppenphase der Königsklasse, lief dabei auch zweimal als Joker gegen Borussia Dortmund auf.

"Es ist eine große Chance für mich, in ein neues Land zu kommen und meine Fähigkeiten bei einem großen Klub wie Schalke zeigen zu können", so der Offensivspieler selbst bei seiner Vorstellung beim FC Schalke 04. Sylla fügte hinzu: "Ich freue mich sehr auf das Team und die Fans."