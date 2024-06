DFB-Star auf der Insel wohl immer begehrter

IMAGO/Ren Vigneron

Maximilian Beier (l.) kam gegen die Schweiz zu seinen ersten EM-Minuten

Bei seiner ersten EM-Teilnahme ist Maximilian Beier von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Backup vorgesehen, durfte bisher einmal gegen die Schweiz einige Einsatzminuten sammeln. Trotzdem ist der Profi von Bundesligist 1899 Hoffenheim auf dem europäischen Transfermarkt ein offensichtlich begehrter Mann.

Schon am vergangenen Wochenende mehrten sich die Spekulationen wonach der englische Spitzenklub FC Chelsea den Angreifer ins Visier genommen hat, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison satte 16 Tore erzielte, darunter Treffer gegen Bayer Leverkusen, den FC Bayern und Borussia Dortmund.

Laut jüngster "Sky"-Informationen sollen die Blues aus London weiterhin konkretes Interesse am deutschen Nationalspieler hinterlegt haben, befinden sich im Werben um den 21-Jährigen aber wohl nicht in der Pole Position.

Vielmehr soll es nun mit Aston Villa einen weiteren Top-Verein aus der Premier League geben, der den Hoffenheim-Star nur allzu gerne auf die Insel holen würde.

Aston Villa war unter Teammanager Unai Emery das große Überraschungsteam der abgelaufenen Saison in Englands Elite-Liga und schloss als Tabellenvierter noch vor Tottenham Hotspur, FC Chelsea oder Manchester United ab.

Beier traf sogar häufiger als Kramaric

Für die kommende Spielzeit schauen sich die Villans derzeit intensiv nach möglichen Verstärkungen um, dabei ist Beier nun ins Visier geraten.

Wie es in dem "Sky"-Bericht weiter heißt, soll die Interessentenliste bei dem deutschen EM-Fahrer aber noch viel länger sein. Es soll weitere potenzielle Abnehmer aus der Premier League geben, auch aus der Bundesliga wurden einige Klubs wie der BVB in der jüngeren Vergangenheit schon mit dem Torjäger in Verbindung gebracht.

Beier hatte in der in der letzten Bundesliga-Spielzeit 16 Mal getroffen und war damit sogar um einen Treffer besser als Hoffenheims Stürmer-Ikone Andrej Kramaric mit 15 Saisontoren.