Werder-Boss gibt erstes Saisonziel aus

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz

In der zweiten Saison nach der Bundesliga-Rückkehr reichte es für Werder Bremen zu einem beachtlichen neunten Tabellenplatz. Nun hat sich Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz zu den Zielen für das kommende Spieljahr geäußert.

Knapp eineinhalb Wochen, bevor die Bremer in die Vorbereitung für die neue Saison starten werden, hat der Ex-Nationalspieler im Gespräch mit der "Bild" betont, keine allzu hohen oder gar vermessenen Zielsetzungen für 2024/2025 auszugeben.

"Wir haben in der Bundesliga zwei Jahre lang gut die Klasse gehalten und müssen jetzt Schritt für Schritt gehen", mahnte der SVW-Boss zu Bescheidenheit im Umgang mit den eigenen Ambitionen.

Die Hansestädter landeten in der Abschlusstabelle zwar in der oberen Hälfte, konnten allerdings auch erst am 32. Spieltag den vorzeitigen Klassenerhalt bejubeln.

Dass nach 34 Spieltagen lediglich das schlechtere Torverhältnis im Vergleich zur TSG 1899 Hoffenheim eine Qualifikation für die Conference League verhinderte, kann den Bremer Sport-Geschäftsführer dabei nicht aus der Reserve locken.

"Es ist natürlich irgendwann unser Anspruch, irgendwann wieder in Europa mitzumischen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es unsere kurzfristige Zielsetzung ist", so der langjährige Werder-Kapitän.

Werder gewann gegen den FC Bayern und den VfB

Das konkrete Saisonziel für das dritte Jahr zurück im deutschen Fußball-Oberhaus wurde von Fritz nämlich wie folgt formuliert: "Wir wollen uns weiterentwickeln und so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke holen. Was das dann in der kommenden Saison bedeutet, kann man jetzt noch nicht sagen. Wir geben Europa aber nicht als Ziel aus."

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte Werder Bremen zwar 14 Niederlagen kassiert, allerdings auch einige große Achtungserfolge landen können. Allen voran waren da die Überraschungssiege gegen den FC Bayern (1:0) und den VfB Stuttgart (2:1).