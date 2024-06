Details zu Millionen-Deal des HSV durckgesickert

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Der Hamburger SV bekommt einen neuen Ärmelsponsor und damit auch viele Millionen Euro

Zu Beginn der Woche gab der Hamburger SV bekannt, dass ab der Saison 2024/25 ein neuer Ärmelsponsor auf dem HSV-Trikot erscheinen wird. Die Chemie-Firma Helm AG aus Hamburg übernimmt den Platz vom Feinkost-Unternehmen Popp, allerdings mit einem Kniff. Nun sind finanzielle Details zum Sponsoring-Deal des Zweitligisten durchgesickert.

Seit sieben Jahren dürfen Klubs aus dem Oberhaus und der 2. Bundesliga ihre Ärmel selbst vermarkten, nachdem zuvor Hermes als als Ärmel-Sponsor für die gesamte Liga aktiv war. Auf dem Trikot des Hamburger SV prangte in den letzten Jahren das aus dem Kühlregal im Supermarkt bekannte Feinkost-Unternehmen Popp, das rund 500.000 Euro pro Saison zahlte.

Doch am Montag gab der HSV bekannt, dass fortan das Hamburger Familienunternehmen Helm AG neuer Partner für den Ärmel wird. Für drei Jahre unterschrieb die Chemie-Firma beim Nordklub. Der Clou: Die Helm AG wird (fast) gar nicht mit ihrem Logo auf den HSV-Trikots auftauchen.

Über die gesamte Laufzeit bleibt der Platz auf dem Ärmel in Liga-Spielen für die Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland reserviert, die sich für die Rechte von Kindern und vor allem von jungen Mädchen und Frauen weltweit einsetzt. Nur im DFB-Pokal prangt das Helm-AG-Logo auf dem Trikot.

Trotzdem darf sich der HSV über eine deftige Millionenspritze von der Helm AG freuen. Denn wie "Bild" erfahren hat, kassiert der Zweitligist fortan 1,2 Millionen Euro pro Saison. Dem Bericht nach bekommt kein anderer Verein im Unterhaus mehr für seinen Ärmel.

Aufstieg würde HSV noch mehr Geld bringen

Steigen die Rothosen auf, soll sich der Betrag gar verdoppeln. So oder so: Schon 2024/25 erwartet den HSV also eine deutliche Steigerung um Vergleich zu der bisherigen halben Million, die die Firma Popp zahlte.

"Die vertrauensvolle Partnerschaft mit der Helm AG ist durch die Bereitstellung der Trikotpräsenz für Plan International einzigartig in der 1. und 2. Bundesliga. Wir freuen uns sehr, dieses Zusammenspiel von drei traditionsreichen Partnern mit dem Standort Hamburg langfristig zu ermöglichen und damit ein starkes und nachhaltiges Zeichen für Kinder und Gleichberechtigung in der Welt setzen zu können", freute sich HSV-Vorstand Dr. Eric Huwer über den neuen Sponsor.