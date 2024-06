Verwirrung um angebliche Hummels-Offerte

IMAGO/Domenic Aquilina

Wohin wechselt Mats Hummels nach seinem BVB-Abgang?

In nicht einmal einer Woche läuft der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund aus. Bislang ist offen, wohin es den Weltmeister von 2014 nach seinem BVB-Abgang zieht. Über das angebliche Angebot eines Serie-A-Aufsteigers kursieren widersprüchliche Meldungen.

Das Portal "fussballtransfers.com" hatte zuletzt berichtet, Como Calcio sei mit einer Offerte an Hummels herangetreten. Drei Millionen Euro pro Jahr plus mögliche Bonuszahlungen könne der 35-Jährige bei den Lombarden künftig verdienen, hieß es.

Glaubt man dem Journalisten und Transfer-Experten Alfredo Pedullá ist die Causa Hummels bei Como allerdings nicht so heiß, wie daraufhin vermutet. Das hätten Hintergrundrecherchen ergeben, wie der Reporter in einem Beitrag seines eigenen Newsportals schreibt. Como arbeite dagegen weiter an einer Verpflichtung von Mittelfeldakteur Stefano Sensi, dessen Vertrag bei Meister Inter Mailand ausläuft.

Dass Hummels immer wieder in Italien gehandelt wird, kommt nicht von ungefähr. Der scheidende BVB-Abwehrchef hatte zuletzt betont, seine Karriere im nahen europäischen Ausland fortsetzen zu wollen. Hintergrund: Hummels' Sohn wird in diesem Sommer in München eingeschult. Der 35-Jährige will auch in Zukunft regelmäßig an seinem Leben teilhaben.

Vom BVB nach Italien oder England?

Neben Como berichteten italienische Medien auch über ein Interesse der AC Milan, der SSC Neapel und der AS Rom an Hummels. Rekordmeister Juventus Turin soll ebenfalls die Fühler ausgestreckt haben.

Allerdings soll das Hummels-Lager auch bei einigen Klubs der englischen Premier League wegen eines möglichen Wechsels vorgefühlt haben.

Kurios wurde es jüngst, als Hummels beim spanischen Klub RCD Mallorca gehandelt wurde. Der Verein dementierte Meldungen über angebliche Verhandlungen allerdings umgehend.

Hummels selbst kokettierte in den sozialen Netzwerken zuletzt mehrfach mit seiner ungeklärten Zukunft. In seinem Instagram-Profil ist noch die Beschreibung "Fußballspieler beim BVB" zu finden. Zuletzt ergänzte Hummels aber den Zusatz "soon @ Arbeitsamt".