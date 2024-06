Kult-Reporter über EM-Topfavoriten: "Das ist leider gut"

IMAGO/Moritz Mueller

Lamine Yamal spielt als 16-Jähriger eine starke EM

Mit drei Siegen und ohne ein einziges Gegentor hat sich die spanische Fußball-Nationalmannschaft souverän als Sieger in der Gruppe B durchgesetzt und gilt mittlerweile als Topfavorit bei der Europameisterschaft. Auch Kult-Reporter Marcel Reif haben die Iberer nachhaltig beeindruckt.

"Von dem, was wir bisher gesehen haben, ist es die beste Mannschaft bei diesem Turnier. Alles was sie gezeigt haben, hat die fetteste Basis, habe ich den Eindruck. Was kann da schiefgehen?", so die TV-Legende gegenüber "Bild".

Spanien bezwang zunächst Kroatien mit 3:0, ließ dann im Duell mit Italien einen 1:0-Sieg folgen. Bereits als Gruppensieger feststehend wurde dann am Montagabend auch noch Albanien mit 1:0 geschlagen.

Beim dritten Sieg bot Nationaltrainer Luis de la Fuente dabei eine um zehn Positionen veränderte Startaufstellung auf.

Reif zollte den bisherigen Leistungen des Europameisters von 1964, 2008 und 2012 großen Respekt und benannte die Spanier erneut als heißesten Anwärter auf den EM-Titel in diesem Jahr: "Bei denen hast du das Gefühl: Es geht und sieht alles gut aus. Sie haben einen Plan und einen Trainer, der sich nicht so wichtig nimmt wie viele seiner Vorgänger. Das ist schon leider gut."

Fußball-EM 2024: Deutschland würde im Viertelfinale auf Spanien treffen

Letztlich bliebe der Konkurrenz um die deutsche Auswahl derzeit vor allem noch übrig, auf eine schlechte Tagesform bei La Roja zu hoffen. "So wie man bei den Engländern sagt, irgendwann muss man befürchten, dass sie es doch mal können, kann man bei den Spaniern hoffen, dass es in einem Spiel mal nicht so toll läuft. Aber man muss schon sehr viel Fantasie bemühen", so der 74-Jährige mit Blick auf die bisherigen Turniertage bei dieser Fußball-EM.

Die deutsche Nationalmannschaft könnte im Viertelfinale auf Spanien treffen, sollten beide Teams ihre ersten K.o.-Spiele am kommenden Wochenende für sich entscheiden.