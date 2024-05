Offiziell! FC Schalke 04 bestätigt weiteren Neuzugang

IMAGO/Pius Koller

Adrian Gantenbein hat beim FC Schalke 04 unterschrieben

Den Klassenerhalt in der Tasche, bastelt der FC Schalke 04 schon am Kader, mit dem 2024/25 das Projekt Bundesliga-Rückkehr in Angriff genommen werden soll. Nachdem S04 mit Anton Donkor von Eintracht Braunschweig den ersten Neuzugang verkündete, folgte am Montag mit Adrian Gantenbein vom FC Winterthur der zweite Spieler, der die Knappen verstärkt.

Adrian Gantenbein wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Winterthur zum FC Schalke 04. Beim Zweitligisten unterschreibt der 23-jährige Rechtsverteidiger einen Vertrag bis Ende Juni 2028. Wie hoch die zu zahlende Ablöse ausfällt, gab der Klub nicht bekannt.

Gantenbein bestritt 2023/24 37 Pflichtspiele für Winterthur. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete elf Treffer vor.

"Mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Außenverteidiger verpflichtet, der offensiv Impulse auf der rechten Seite setzt", kommentiert Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots den Deal auf "schalke04.de". "Mit 23 Jahren hat er bereits sehr viele Profi-Spiele in der Schweiz absolviert und sich in Winterthur Jahr für Jahr weiterentwickelt."

"Nach meiner Zeit in Winterthur ist Schalke genau die Herausforderung, nach der ich gesucht habe. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und möchte das Vertrauen in Form von guten Leistungen zurückzahlen", ergänzt der Neuzugang selbst.

Neuzugang des FC Schalke 04 beendet "wichtigen Abschnitt im Leben"

Zuvor hatte der FC Schalke 04 mit Anton Donkor bereits einen neuen Außenverteidiger unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige hatte seinen auslaufenden Vertrag bei Eintracht Braunschweig nicht verlängert und sich stattdessen Königsblau angeschlossen. Donkors Vertrag ist bis Sommer 2027 datiert.

"Anton ist ein sehr durchsetzungs- und zweikampfstarker Spieler, der seine Geschwindigkeit in der Defensive und Offensive gut einsetzen kann", bezog Wilmots in einer offiziellen Mitteilung auf "schalke04.de" Stellung zum Donkor-Deal. "Er hat sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und ist so zu einer festen Größe in der 2. Liga geworden."

Gegenüber Braunschweiger Vereinsmedien erklärte Donkor zudem, er habe sich in Braunschweig immer "sehr wohlgefühlt". "Es war ein sehr wichtiger Abschnitt in meinem Leben und in meiner Fußballkarriere", er werde dem Klub auch weiterhin "fest die Daumen drücken".

2023/24 bestritt Donkor 33 Pflichtspiele für Eintracht Braunschweig (2 Tore/2 Vorlagen). Mit dem BTSV gelang es Donkor unlängst dank eines 1:0-Sieges gegen den SV Wehen Wiesbaden, die Klasse zu halten. Derzeit rangieren die Löwen fünf Zähler hinter den Schalkern auf Rang 14 der 2. Bundesliga.

Donkor war der erste Neuzugang, den die Königsblauen für die kommende Spielzeit bestätigt haben. Mit dem ehemaligen Schweizer Junioren-Nationalspieler Gantenbein folgte nun die Nummer zwei.