Nagelsmann kommentiert Bayern-Entscheidung

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Julian Nagelsmann arbeitete bis 2023 beim FC Bayern

Die rund drei Monate andauernde Trainer-Suche des FC Bayern steuert auf ihr Ende zu. Vincent Kompany steht vor einem Wechsel vom FC Burnley nach München. Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßt den sich anbahnenden weißen Rauch an der Säbener Straße.

Der FC Bayern hat auf der Trainer-Position wohl zeitnah Klarheit. Vincent Kompany wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge der Nachfolger von Thomas Tuchel in München. Nur noch Details sollen zu klären sein.

"Es war eine lange Suche. Es ist auch gut für die Spieler vom FC Bayern", kommentierte Bundestrainer Nagelsmann die immer näher rückende Entscheidung. Er selbst kenne Kompany "nicht so gut. Ich denke, er hat genug zu tun und kann sich da ausleben", hielt sich der 36-Jährige bei Nachfragen zum Belgier eher bedeckt.

Mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Jamal Musiala und Thomas Müller stehen derzeit sechs Stars des FC Bayern im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehende Heim-Europameisterschaft (ab dem 14. Juni). Das Sextett weiß wohl schon bald, wie es nach der EM in München weitergeht.

Keine Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern

Der FC Bayern hatte sich bereits Ende Februar mit Thomas Tuchel auf eine vorzeitige Trennung am Saisonende verständigt. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich äußerst kompliziert. Auch Nagelsmann war zwischenzeitlich ein heißes Thema beim deutschen Rekordmeister. Der Bundestrainer entschied sich allerdings gegen ein Comeback beim FC Bayern und für eine Vertragsverlängerung bis 2026 beim Deutschen Fußball-Bund.

Mit Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) und Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs) entschieden sich zwei weitere Kandidaten für einen Verbleib bei ihren aktuellen Arbeitgebern. Eine mögliche Tuchel-Kehrtwende kam nicht zustande.

Nun stehen in München alle Zeichen auf Kompany. Der 38-Jährige arbeitet seit Sommer 2022 beim FC Burnley, wo sein Vertrag bis 2028 datiert ist. Nach dem Aufstieg in die Premier League erfolgte in der abgelaufenen Saison als Tabellen-19. der direkte Abstieg. Laut "Bild" soll der FC Bayern rund 10,5 Millionen Euro plus Boni für Kompany zahlen.