Spekulationen über Sancho-Rückkehr zu Manchester United

IMAGO/Laci Perenyi

Jadon Sancho ist von Manchester United an den BVB ausgeliehen

Jadon Sancho verleiht seiner Karriere bei Borussia Dortmund wieder neuen Schwung. Im Sommer endet die Leihe zwischen Manchester United und dem BVB. Könnte es den Engländer danach wieder in die Premier League ziehen? Ein Ex-Profi skizzierte ein potenzielles Szenario.

Sancho hatte sich bei Manchester United während der Hinrunde mit Trainer Erik ten Hag überworfen, wurde sogar suspendiert. Im Winter erfolgte deshalb eine Leihe zum BVB. Das Geschäft entpuppt sich als voller Erfolg. Sancho blüht bei Borussia Dortmund wieder auf.

Die Westfalen würden den 24-Jährigen deshalb gerne langfristig halten. Englands ehemaliger Nationalspieler Paul Robinson spekulierte im Podcast "The Inside Track" nun hingegen über eine potenzielle Sancho-Rückkehr zu Manchester United.

Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach sich die Red Devils von ten Hag trennen könnten. Laut dem Portal "Football Insider" sei Mauricio Pochettino nach seinem Aus beim FC Chelsea eine "eine ernsthafte und sehr interessante" Option rund um das Old Trafford.

Manchester United statt BVB? Ex-Nationalspieler spekuliert

"Sancho könnte sich an einer Rückkehr unter Pochettino erfreuen, der gut mit Spielern kann", spekulierte Robinson über die sportliche Zukunft des Rechtsaußen.

Im vergangenen Winter sei es "ein Vertrauensbeweis" zugunsten von ten Hag gewesen, dass sich Manchester United dazu entschied, Sancho befristet abzugeben, meinte Englands WM-Stammkeeper von 2006. Doch nun könnte sich das Blatt wenden, und Sancho unter einem anderen Coach möglicherweise zurückkehren, zeigte Robinson ein potenzielles Szenario auf.

"Er liebt es in Dortmund und spielt dort gut, aber durch die Möglichkeit eines Trainerwechsels könnte es sein, dass Ten Hag geht und Sancho wieder in den Kader integriert wird", wagte der 44-Jährige einen Blick in die Glaskugel. Doch ten Hag ist bei Manchester United aktuell weiter im Amt.