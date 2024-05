SGE-Legende über Toppmöller: "Ab sofort muss er liefern!"

IMAGO/Marc Schueler

Dino Toppmöller erreichte mit Eintracht Frankfurt den sechsten Tabellenplatz

Sollte Borussia Dortmund am Samstagabend (ab 21:00 Uhr) die Champions League gewinnen, würde Eintracht Frankfurt als Tabellensechster der abgeschlossenen Bundesliga-Saison noch einen Startplatz in der nächsten Königsklassen-Saison erhalten. Es wäre die Krönung einer Saison, die rund um den Klub als gar nicht allzu besonders wahrgenommen wird.

Die sichere Qualifikation zur Europa League - unabhängig vom BVB-Spiel am Samstag gegen Real Madrid - und die Stimmungslage rund um die Main-Metropole passen nicht so wirklich zusammen.

Cheftrainer Dino Toppmöller führte die Adlerträger in seiner ersten Saison auf der SGE-Bank zwar ins obere Tabellendrittel. Dennoch wurde zuletzt vermehrt Kritik an den Auftritten und Leistungen der Frankfurter in der Schlussphase der Spielzeit geäußert.

In der Rückrunde gewann Eintracht Frankfurt gerade einmal vier seiner 17 Partien, rettete den sechsten Tabellenplatz aber trotzdem irgendwie ins Ziel. Für Klub-Legende Jan-Aage Fjörtoft steht fest, dass über allem erst einmal der Tabellenplatz zum Ende der Saison 2023/2024 stehen muss.

"Ich sehe viele diskutieren und meckern: 'Sechster ist ja okay, aber...' Sorry, das ist Blödsinn. Platz sechs ist eine tolle Leistung, Punkt!", schrieb der ehemalige Stürmer in seiner "Bild"-Kolumne.

Für Fjörtoft steht fest, dass es im ersten Jahr unter Dino Toppmöller zunächst darum ging, die Mannschaft nach dem großen Umbruch im letzten Sommer zu stabilisieren. Fußballerisch müsse sich in der zweiten Saison nun etwas tun.

Fjörtoft glaubt an CL-Titel des BVB

"Ich habe vor einem Jahr, als Dino kam, gesagt, dass es immer Zeit braucht, bis ein neuer Trainer seine Signatur hinterlässt, die Mannschaft seinen Stil verinnerlicht hat. Diese Zeit hat er bekommen, doch ab sofort muss er liefern", so der 57-Jährige.

Der Sommer sei für die Eintracht nun besonders wichtig. Es müssen die richtigen Transfer-Entscheidungen getroffen werden, um das Team nachhaltig für das zweite Jahre unter Dino Toppmöller zu verstärken.

Grundsätzlich sieht Fjörtoft die Hessen aber auch schon gegenwärtig stark aufgestellt: "In der aktuellen Eintracht-Mannschaft steckt unglaublich viel Talent und auch schon Qualität. [...] Ich bin jedenfalls sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Die aktuelle Mannschaft hat es geschafft, Eintracht nach Europa zu bringen, genauer in die Champions League, denn ich bin überzeugt, dass Dortmund gegen Real Madrid gewinnt. Und wenn an den richtigen Stellschrauben gedreht wird, kann die kommende Saison eine richtig gute werden", übte sich der Norweger in Optimismus.